Мигрант, ударивший охранника ножом в ТЦ Москвы после попытки намаза, был завербован ИГИЛ*
При задержании он также ранил ножом двух полицейских
25 ноября 2025, 09:45, ИА Амител
В Москве выяснились новые подробности нападения в торговом центре. 16-летний мигрант, ранивший охранника, оказался завербован экстремистами.
В Сети появились кадры, на которых подросток приносит присягу ИГИЛ.* По данным Telegram-канала "Инцидент Россия", Хусейн был втянут в экстремистскую деятельность через TikTok.
Следствие считает, что он заранее продумал нападение. Подросток попытался совершить публичный намаз в торговом центре и, получив замечание, достал нож и дважды ударил охранника в спину. При задержании он также ранил ножом двух полицейских.
Известно, что Гаджиев недавно приехал в Россию вместе с семьей.
Ранее сообщалось, что, по данным главы Рособрнадзора Анзора Музаева, лишь небольшая часть детей-мигрантов (19%) была принята в российские школы после успешного предоставления необходимой документации и сдачи экзамена по русскому языку.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ
10:34:31 25-11-2025
Точно игил ? Не хохлы ?
11:06:26 25-11-2025
Гость (10:34:31 25-11-2025) Точно игил ? Не хохлы ?... Какая разница! Зачем приехал в Россию, если не нравятся российские порядки?
11:59:26 25-11-2025
Гость (11:06:26 25-11-2025) Какая разница! Зачем приехал в Россию, если не нравятся росс... Да, нет как раз российские порядки ИМ очень даже нравятся.
11:05:12 25-11-2025
Детёныша в тюрьму, потом на родину, семью сразу на родину за их счет
12:49:47 25-11-2025
Гость (11:05:12 25-11-2025) Детёныша в тюрьму, потом на родину, семью сразу на родину за... Диаспору в армению
12:51:58 25-11-2025
Исламский фашизм опасное явление.
13:05:34 25-11-2025
Гость (12:49:47 25-11-2025) Диаспору в армению ... Армяне как грузины, христиане и намаз не делают. Там какой то другой был видимо.
14:31:23 25-11-2025
Гость (13:05:34 25-11-2025) Армяне как грузины, христиане и намаз не делают. Там какой т... там азерянин
19:44:50 25-11-2025
Недавно в Центральном парке, на коврике под берёзкой два человека исполняли Намаз.
00:53:12 26-11-2025
Прохожий (19:44:50 25-11-2025) Недавно в Центральном парке, на коврике под берёзкой два чел... в Нью-Йорке?
06:19:39 26-11-2025
Гость (00:53:12 26-11-2025) в Нью-Йорке?... В ЦПКиО им. Горького.
22:14:21 25-11-2025
Все весну в пятерочке в Здании Вавилона на Красноармейский по 10 раз в день намаз совершал. После каждого раза покурить выходил на улицу. Куда-то пропал. Донамазывался видать.