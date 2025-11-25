Мигрант, ударивший охранника ножом в ТЦ Москвы после попытки намаза, был завербован ИГИЛ*

При задержании он также ранил ножом двух полицейских

25 ноября 2025, 09:45, ИА Амител

Мигрант, напавший на охранника / Кадр из видео: "Инцидент Россия"

В Москве выяснились новые подробности нападения в торговом центре. 16-летний мигрант, ранивший охранника, оказался завербован экстремистами.

В Сети появились кадры, на которых подросток приносит присягу ИГИЛ.* По данным Telegram-канала "Инцидент Россия", Хусейн был втянут в экстремистскую деятельность через TikTok.

Следствие считает, что он заранее продумал нападение. Подросток попытался совершить публичный намаз в торговом центре и, получив замечание, достал нож и дважды ударил охранника в спину. При задержании он также ранил ножом двух полицейских.

Известно, что Гаджиев недавно приехал в Россию вместе с семьей.

Ранее сообщалось, что, по данным главы Рособрнадзора Анзора Музаева, лишь небольшая часть детей-мигрантов (19%) была принята в российские школы после успешного предоставления необходимой документации и сдачи экзамена по русскому языку.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ