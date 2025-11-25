НОВОСТИПроисшествия

Мигрант, ударивший охранника ножом в ТЦ Москвы после попытки намаза, был завербован ИГИЛ*

При задержании он также ранил ножом двух полицейских

25 ноября 2025, 09:45, ИА Амител

Мигрант, напавший на охранника / Кадр из видео: "Инцидент Россия"

В Москве выяснились новые подробности нападения в торговом центре. 16-летний мигрант, ранивший охранника, оказался завербован экстремистами.

В Сети появились кадры, на которых подросток приносит присягу ИГИЛ.* По данным Telegram-канала "Инцидент Россия", Хусейн был втянут в экстремистскую деятельность через TikTok.

Следствие считает, что он заранее продумал нападение. Подросток попытался совершить публичный намаз в торговом центре и, получив замечание, достал нож и дважды ударил охранника в спину. При задержании он также ранил ножом двух полицейских.

Известно, что Гаджиев недавно приехал в Россию вместе с семьей.

Ранее сообщалось, что, по данным главы Рособрнадзора Анзора Музаева, лишь небольшая часть детей-мигрантов (19%) была принята в российские школы после успешного предоставления необходимой документации и сдачи экзамена по русскому языку.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

Комментарии 12

Гость
Гость

10:34:31 25-11-2025

Точно игил ? Не хохлы ?

  -2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:06:26 25-11-2025

Гость (10:34:31 25-11-2025) Точно игил ? Не хохлы ?... Какая разница! Зачем приехал в Россию, если не нравятся российские порядки?

  13 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:59:26 25-11-2025

Гость (11:06:26 25-11-2025) Какая разница! Зачем приехал в Россию, если не нравятся росс... Да, нет как раз российские порядки ИМ очень даже нравятся.

  6 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:05:12 25-11-2025

Детёныша в тюрьму, потом на родину, семью сразу на родину за их счет

  22 Нравится
Ответить
Гость
Гость

12:49:47 25-11-2025

Гость (11:05:12 25-11-2025) Детёныша в тюрьму, потом на родину, семью сразу на родину за... Диаспору в армению

  0 Нравится
Ответить
Олег
Олег

12:51:58 25-11-2025

Исламский фашизм опасное явление.

  10 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:05:34 25-11-2025

Гость (12:49:47 25-11-2025) Диаспору в армению ... Армяне как грузины, христиане и намаз не делают. Там какой то другой был видимо.

  4 Нравится
Ответить
к
к

14:31:23 25-11-2025

Гость (13:05:34 25-11-2025) Армяне как грузины, христиане и намаз не делают. Там какой т... там азерянин

  7 Нравится
Ответить
Прохожий
Прохожий

19:44:50 25-11-2025

Недавно в Центральном парке, на коврике под берёзкой два человека исполняли Намаз.

  2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

00:53:12 26-11-2025

Прохожий (19:44:50 25-11-2025) Недавно в Центральном парке, на коврике под берёзкой два чел... в Нью-Йорке?

  0 Нравится
Ответить
Гость
Гость

06:19:39 26-11-2025

Гость (00:53:12 26-11-2025) в Нью-Йорке?... В ЦПКиО им. Горького.

  0 Нравится
Ответить
Гость
Гость

22:14:21 25-11-2025

Все весну в пятерочке в Здании Вавилона на Красноармейский по 10 раз в день намаз совершал. После каждого раза покурить выходил на улицу. Куда-то пропал. Донамазывался видать.

  2 Нравится
Ответить
