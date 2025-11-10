В Россию завезут индийских мигрантов из-за острого дефицита кадров в стране
Индийские рабочие в России в основном заняты в таких секторах, как строительство и текстильная промышленность
Россия и Индия готовят соглашение о привлечении индийских рабочих, которое могут подписать во время декабрьского визита Владимира Путина в Нью-Дели. Об этом пишет РБК.
По данным Минтруда, квота на 2025 год для трудовых мигрантов из Индии составляет 71,8 тысячи человек. Новый документ будет направлен на защиту прав иностранных работников и дальнейшее расширение сотрудничества в этой сфере.
Посол России в Индии Денис Алипoв отметил, что "готовится солидный пакет договоренностей по самому широкому спектру", включающий и трудовые вопросы.
Поток индийских мигрантов в Россию за последний год вырос на 25%. Больше всего их работает в строительстве, текстильной промышленности и смежных отраслях, где сохраняется острый дефицит кадров. К концу 2025 года в России, по оценкам ведомства, будут трудиться более 70 тысяч граждан Индии.
Ранее Министерство труда и социальной защиты России выступило с инициативой увеличить квоту на привлечение квалифицированных иностранных специалистов на 20% в следующем году.
из-за острого дефицита кадров в стране ---- из-за низкой зарплаты, которую предлагают немигрантам. Или индийцы готовы за такую зарплату уезжать с Родины, или у них на Родине еще хуже. Ну или им будут платить больше, чем своим. Последнее в условиях противостояния сильный риск
Гость (08:53:32 10-11-2025) из-за острого дефицита кадров в стране ---- из-за низкой зар... уже работают, причем за з/плату вдвое ниже, ну и у своих тоже понизили вдвое.
Гость (09:59:19 10-11-2025) уже работают, причем за з/плату вдвое ниже, ну и у своих тож... Ну то есть они нужны собственникам средств производства, а не рабочим. Ситуация 1917-го. И ведь сами создают
Гость (11:27:45 10-11-2025) Ну то есть они нужны собственникам средств производства, а н... конечно собственникам. Узбеки разъехались, свои либо на контракт идут, либо работать не хотят. Кому работать-то?
Замещают нас потихоньку😎
Лишь бы подальше от сферы общепита...
Так намедни говорили, что у нас в следующих годах намечается сокращение рабочих вакансий, или не?
Уже сейчас на ряде предприятий неполная рабочая неделя, в строительстве- ж..па, нафига нам на этом фоне новые папуасы?
Гость (09:15:48 10-11-2025) Уже сейчас на ряде предприятий неполная рабочая неделя, в ст... где ж..па? Ценники видел какие берут строители за отделку? Если бы не было работы у строителей, то и цены были бы адекватные.
Гость (12:51:18 10-11-2025) где ж..па? Ценники видел какие берут строители за отделку? Е... Ты сам по текущей погоде не желаешь на верхотуре поработать, бетон помешать, кирпичи потаскать? За свою обычную зарплату офисного клерка? Или все же захочешь зарплату побольше, в качестве компенсации за такой тяжелый труд и ущерб для здоровья? А цены на жилье высокие не потому, что зарплаты у строителей большие, а потому, что основные затраты это проценты банкам. И эти проценты платят не только строители, но и сами ипотечные покупатели.
Уже привозили в Мск, мерзнут они сильно. В Сибири не приживутся
Гость (09:33:47 10-11-2025) Уже привозили в Мск, мерзнут они сильно. В Сибири не приживу... Загляните на "меланжевый" комбинат)
Гость (09:33:47 10-11-2025) Уже привозили в Мск, мерзнут они сильно. В Сибири не приживу... шерстью обрастут в 5 поколении - нормально будет
Гость (09:33:47 10-11-2025) Уже привозили в Мск, мерзнут они сильно. В Сибири не приживу... На севере Индии и Севере Китая климат ничем не отличается от Сибирского. Иногда даже суровее.
"В сфере строительства", ага. Потом очухиваются в районе Луганска "на стройке".
🤣
пришла беда откуда не ждали
Гость (10:01:01 10-11-2025) пришла беда откуда не ждали... об этом сказали пару лет назад уже как.
про 20 млн высокотехнологичных рабочих мест как индикатор госпрограммы - совсем не слышали?
Musik (10:13:18 10-11-2025) об этом сказали пару лет назад уже как.про 20 млн высоко... Либерал штоле?
Интересно на каком языке непосредственный руководитель (мастер, прораб) общается с этими ценными специалистами? Как им объяснить, что делать то? Не будет толку, по результату вообще платить не за что.
Гость (10:32:19 10-11-2025) Интересно на каком языке непосредственный руководитель (маст... Есть приложения на смартфонах. Говоришь на своем языке, а телефон выдает речь на другом каком хочешь. ИИ рулит!
Гость (10:57:44 10-11-2025) Есть приложения на смартфонах. Говоришь на своем языке, а т... да ИИ рулит! Небольшая часть общества уже пользуется благами. Большая часть выжидает. А консерваторы, они с блокнотами до сих пор ходят и со счетами, прогресс прошел мимо них)))
Гость (10:57:44 10-11-2025) Есть приложения на смартфонах. Говоришь на своем языке, а т... А как же исконно русский матерный, без которого на стройке просто никак?
дурдом какой-то. Работа отсутствует в стране напрочь, а по статистике - нет безработицы. Людям негде зарабатывать, а мигрантов приглашают. Всё на изнанку вывернуто. Куролесица в трудовой сфере. Министра труда - на помойку!
А когда нам можно будет в Индии поработать? Я за.
Свои защищают Родину и гибнут...