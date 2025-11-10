В Россию завезут индийских мигрантов из-за острого дефицита кадров в стране

Индийские рабочие в России в основном заняты в таких секторах, как строительство и текстильная промышленность

Россия и Индия готовят соглашение о привлечении индийских рабочих, которое могут подписать во время декабрьского визита Владимира Путина в Нью-Дели. Об этом пишет РБК.

По данным Минтруда, квота на 2025 год для трудовых мигрантов из Индии составляет 71,8 тысячи человек. Новый документ будет направлен на защиту прав иностранных работников и дальнейшее расширение сотрудничества в этой сфере.

Посол России в Индии Денис Алипoв отметил, что "готовится солидный пакет договоренностей по самому широкому спектру", включающий и трудовые вопросы.

Поток индийских мигрантов в Россию за последний год вырос на 25%. Больше всего их работает в строительстве, текстильной промышленности и смежных отраслях, где сохраняется острый дефицит кадров. К концу 2025 года в России, по оценкам ведомства, будут трудиться более 70 тысяч граждан Индии.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России выступило с инициативой увеличить квоту на привлечение квалифицированных иностранных специалистов на 20% в следующем году.