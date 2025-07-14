Милонов призвал ввести запрет на показ бездетных женщин в кино
Он провел аналогию с запретом на показ курения и употребления наркотиков
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил установить запрет на демонстрацию в фильмах образов бездетных женщин. Об этом сообщает "Газета.ru".
Милонов подчеркнул, что современные россиянки стали позже вступать в брак, предпочитая вести несерьезный образ жизни, заводить домашних животных и путешествовать. В кино же почти нет положительных примеров молодых семей, однако часто транслирует образ одинокой предпринимательницы. По его мнению, показ успешных и бездетных женщин негативно влияет на молодежь и способствует инфантильности молодых людей.
"Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах. Героини должны соответствовать определенным критериям. Нельзя показывать людей, которые отказываются от семьи", – сказал Милонов.
Он также провел параллель между запретом на демонстрацию курения и возможным ограничением показа бездетных женщин.
То есть ни Мизулину, ни Бутину, ни Голикову нам больше не видать ?
09:26:47 14-07-2025
Гость (09:03:30 14-07-2025) То есть ни Мизулину, ни Бутину, ни Голикову нам больше не ви... тут сложно - а вдруг они все резко беременны, но не видно ещё?
а справку выдадут.
вобщем нужен регламент получения справки для показа
09:04:05 14-07-2025
крут.
09:04:38 14-07-2025
Запретить показывать богатых бездельников.
09:06:04 14-07-2025
Ещё "нибаб" которые в армии не служили гнать из депутатов и чинушь (кроме инвалидов)
09:49:17 14-07-2025
Гость (09:06:04 14-07-2025) Ещё "нибаб" которые в армии не служили гнать из депутатов и...
Здесь вы ошибаетесь. Послушаешь гуру лёва, настоящий умственный инвалид. Нельзя таким ни в думу, ни в чиновники.
09:15:36 14-07-2025
О, этому бездельнику опять кто-то "дури" подкинул)
12:58:53 14-07-2025
Гость (09:15:36 14-07-2025) О, этому бездельнику опять кто-то "дури" подкинул)... У него своей хоть отбавляй. Боже! Как такие могут решать действительно нужные и актуальные для обычных людей вопросы?!?! Вот таких, как этот, срочно и навсегда ЗАПРЕТИТЬ!!!!!!
09:20:21 14-07-2025
Не думал, что у нас в стране недостаток галоперидола))). Не дня без инициативы, скоро выборы.
09:29:08 14-07-2025
ВВП (09:20:21 14-07-2025) Не думал, что у нас в стране недостаток галоперидола))). Не ... вы какой-то фармакологически отсталый.
инструкцию читали?:
"У престарелых людей, которые принимают данный препарат для лечения деменции, существует повышенный риск летального исхода. Галоперидол не одобрен к применению для лечения психических проблем, связанных с деменцией"
09:34:47 14-07-2025
Что за извращённое постоянное желание залезть нормальным людям в трусы?
09:41:34 14-07-2025
Вот, вы сами обозначили возрастной срез наших депутатов. "У престарелых людей, которые принимают данный препарат для лечения деменции, )))
10:13:19 14-07-2025
ВВП (09:41:34 14-07-2025) Вот, вы сами обозначили возрастной срез наших депутатов. "У... перстарелые - все после 25.
10:02:59 14-07-2025
А че только бездетных? Вон в одной очень дружественной нам стране женщинам запретили в окно смотреть и разговаривать друг с другом. Так что еще есть куда стремиться.
10:03:25 14-07-2025
Может сажать лет эдак на 20 за такие призывы... Да на стойки века, жильё доступное строить, промышленность поднимать.
Трудом бы излечились, думать бы начали, прежде, чем рот с призывами открывать..
10:33:23 14-07-2025
Очень здравая мысль! Ещё налог им побольше вменить! В любом городе, повторяю в любом, просто наберите в поиске поиск путан, так там их тьмущая, в Москве их больше чем во всей Польше! Как то нужно выдирать их с этого порочного образа жизни! И по злой иронии, они среди них ещё и полно редкостно красивых, те одна путана = парень жених без невесты.
10:47:38 14-07-2025
А может надо запретить беспардонных держать в Госдуме? А ещё тех, кому за 75 (поскольку мозги уже не те)? А вообще то чем Милонов занят? У него есть прямые обязанности, а то у него кажется много времени уходит на фантазии
10:54:48 14-07-2025
В фильмах для взрослых должны сниматься только некрасивые обрюзгшие бабы с избыточным весом и более чем пятью детьми?
11:42:49 14-07-2025
Запретить... Запретить... Запретить... Скоро дышать будем 3 раза в неделю!!! Нахер таких безмозглых депутатов!!! Кто их вообще пускает к власти?! Запретить Москву слезам не верит. Образ Катерины и Ноги вообще раздолбать можно- одна вообще не порядочная, второй- басурман. Эдак мы и классики лишимся и положительных примеров! Гнать в шею этого латентного.... Придурка вон из Гос. Думы... Поганой метлой! Воспитатель хренов...
16:35:31 14-07-2025
Согласен- женщин без детей фильмы запретить. Одинокая женщина желает познакомиться- запретить -детей нет. Операция ы и другие приключения Шурика Запретить она же без детей и др. Предлагаю показывать фильмы про отзывчивых и добрых депутатов- которые готовы последнюю рубашку с себя снять для народа и бесстрашно запускающих своих детей на разведку в страны НАТО изучать их слабые места. А также честнейших и добрых алигархов.
17:01:06 14-07-2025
стране нужны герои а тут постят идиотов.