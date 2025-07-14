Милонов призвал ввести запрет на показ бездетных женщин в кино

Он провел аналогию с запретом на показ курения и употребления наркотиков

14 июля 2025, 09:00, ИА Амител

Кинотеатр / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил установить запрет на демонстрацию в фильмах образов бездетных женщин. Об этом сообщает "Газета.ru".

Милонов подчеркнул, что современные россиянки стали позже вступать в брак, предпочитая вести несерьезный образ жизни, заводить домашних животных и путешествовать. В кино же почти нет положительных примеров молодых семей, однако часто транслирует образ одинокой предпринимательницы. По его мнению, показ успешных и бездетных женщин негативно влияет на молодежь и способствует инфантильности молодых людей.

"Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах. Героини должны соответствовать определенным критериям. Нельзя показывать людей, которые отказываются от семьи", – сказал Милонов.

Он также провел параллель между запретом на демонстрацию курения и возможным ограничением показа бездетных женщин.