Милонов призвал ввести запрет на показ бездетных женщин в кино

14 июля 2025, 09:00, ИА Амител

Кинотеатр / Фото: amic.ru
Кинотеатр / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил установить запрет на демонстрацию в фильмах образов бездетных женщин. Об этом сообщает "Газета.ru"

Милонов подчеркнул, что современные россиянки стали позже вступать в брак, предпочитая вести несерьезный образ жизни, заводить домашних животных и путешествовать. В кино же почти нет положительных примеров молодых семей, однако часто транслирует образ одинокой предпринимательницы. По его мнению, показ успешных и бездетных женщин негативно влияет на молодежь и способствует инфантильности молодых людей. 

"Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах. Героини должны соответствовать определенным критериям. Нельзя показывать людей, которые отказываются от семьи", – сказал Милонов.

Он также провел параллель между запретом на демонстрацию курения и возможным ограничением показа бездетных женщин.

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

09:03:30 14-07-2025

То есть ни Мизулину, ни Бутину, ни Голикову нам больше не видать ?

  72 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:26:47 14-07-2025

Гость (09:03:30 14-07-2025) То есть ни Мизулину, ни Бутину, ни Голикову нам больше не ви... тут сложно - а вдруг они все резко беременны, но не видно ещё?
а справку выдадут.
вобщем нужен регламент получения справки для показа

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:04:05 14-07-2025

крут.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:38 14-07-2025

Запретить показывать богатых бездельников.

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:04 14-07-2025

Ещё "нибаб" которые в армии не служили гнать из депутатов и чинушь (кроме инвалидов)

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:17 14-07-2025

Гость (09:06:04 14-07-2025) Ещё "нибаб" которые в армии не служили гнать из депутатов и...
Здесь вы ошибаетесь. Послушаешь гуру лёва, настоящий умственный инвалид. Нельзя таким ни в думу, ни в чиновники.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:36 14-07-2025

О, этому бездельнику опять кто-то "дури" подкинул)

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:58:53 14-07-2025

Гость (09:15:36 14-07-2025) О, этому бездельнику опять кто-то "дури" подкинул)... У него своей хоть отбавляй. Боже! Как такие могут решать действительно нужные и актуальные для обычных людей вопросы?!?! Вот таких, как этот, срочно и навсегда ЗАПРЕТИТЬ!!!!!!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

09:20:21 14-07-2025

Не думал, что у нас в стране недостаток галоперидола))). Не дня без инициативы, скоро выборы.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:29:08 14-07-2025

ВВП (09:20:21 14-07-2025) Не думал, что у нас в стране недостаток галоперидола))). Не ... вы какой-то фармакологически отсталый.
инструкцию читали?:
"У престарелых людей, которые принимают данный препарат для лечения деменции, существует повышенный риск летального исхода. Галоперидол не одобрен к применению для лечения психических проблем, связанных с деменцией"

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:47 14-07-2025

Что за извращённое постоянное желание залезть нормальным людям в трусы?

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

09:41:34 14-07-2025

Вот, вы сами обозначили возрастной срез наших депутатов. "У престарелых людей, которые принимают данный препарат для лечения деменции, )))

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:13:19 14-07-2025

ВВП (09:41:34 14-07-2025) Вот, вы сами обозначили возрастной срез наших депутатов. "У... перстарелые - все после 25.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:59 14-07-2025

А че только бездетных? Вон в одной очень дружественной нам стране женщинам запретили в окно смотреть и разговаривать друг с другом. Так что еще есть куда стремиться.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:25 14-07-2025

Может сажать лет эдак на 20 за такие призывы... Да на стойки века, жильё доступное строить, промышленность поднимать.
Трудом бы излечились, думать бы начали, прежде, чем рот с призывами открывать..

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:23 14-07-2025

Очень здравая мысль! Ещё налог им побольше вменить! В любом городе, повторяю в любом, просто наберите в поиске поиск путан, так там их тьмущая, в Москве их больше чем во всей Польше! Как то нужно выдирать их с этого порочного образа жизни! И по злой иронии, они среди них ещё и полно редкостно красивых, те одна путана = парень жених без невесты.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга

10:47:38 14-07-2025

А может надо запретить беспардонных держать в Госдуме? А ещё тех, кому за 75 (поскольку мозги уже не те)? А вообще то чем Милонов занят? У него есть прямые обязанности, а то у него кажется много времени уходит на фантазии

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:48 14-07-2025

В фильмах для взрослых должны сниматься только некрасивые обрюзгшие бабы с избыточным весом и более чем пятью детьми?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

11:42:49 14-07-2025

Запретить... Запретить... Запретить... Скоро дышать будем 3 раза в неделю!!! Нахер таких безмозглых депутатов!!! Кто их вообще пускает к власти?! Запретить Москву слезам не верит. Образ Катерины и Ноги вообще раздолбать можно- одна вообще не порядочная, второй- басурман. Эдак мы и классики лишимся и положительных примеров! Гнать в шею этого латентного.... Придурка вон из Гос. Думы... Поганой метлой! Воспитатель хренов...

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:31 14-07-2025

Согласен- женщин без детей фильмы запретить. Одинокая женщина желает познакомиться- запретить -детей нет. Операция ы и другие приключения Шурика Запретить она же без детей и др. Предлагаю показывать фильмы про отзывчивых и добрых депутатов- которые готовы последнюю рубашку с себя снять для народа и бесстрашно запускающих своих детей на разведку в страны НАТО изучать их слабые места. А также честнейших и добрых алигархов.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:06 14-07-2025

стране нужны герои а тут постят идиотов.

  4 Нравится
Ответить
