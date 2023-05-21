Министр ликвидации бед. Главная специальность Сергея Шойгу — борьба с опасностями

Глава минобороны РФ — рекордсмен по длительности пребывания на политическом олимпе страны

21 мая 2023, 07:46, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

21 мая исполняется 68 лет министру обороны России Сергею Шойгу. Биография этого человека уникальна хотя бы тем, что уже почти три десятка лет он находится в высших эшелонах российской власти, руководит министерствами – сначала чрезвычайных ситуаций, затем – обороны. На руководящих должностях ему приходилось выстраивать работу почти с нуля либо кардинально менять курс предшественника. Обстоятельства прихода сегодняшнего именинника в министерские кресла, стоявшие перед ним задачи, а также интригу его фамилии вспоминал журналист amic.ru Андрей Магас.

На смене фамилии настоял сотрудник НКВД

Можно сказать, Сергей Шойгу стал бы заметным управленцем в любом случае – если не в масштабах страны, то своего региона точно. Ведь его отец входил в очень влиятельную в Туве властную группу, долгие годы был соратником Салчака Тока – генерального секретаря ЦК Тувинской народно-революционной партии. Дело в том, что до 1944 года Тува была независимым государством, строившим социализм, поэтому и правящая в ней партия носила другое название. После вхождения в состав Советского Союза Тока стал первым секретарем Тувинского обкома сначала ВКП (б), а затем и КПСС, то есть остался руководить регионом.

Что касается Кужугета Сереевича Шойгу, то он успел потрудиться секретарём Тувинского обкома КПСС, заместителем председателя Совета министров Тувинской АССР. Интересно, что при рождении он был наречён именем Шойгу, а Кужугет было его фамилией. Однако при выдаче советских паспортов в Туве в 1944 году перед чиновниками, выдававшими "серпасто-молоткастые", возникла проблема: представители многочисленного тувинского рода как один называли своей фамилией Кужугет. Тогда выдававший документы сотрудник НКВД спросил отца будущего министра обороны его имя. Услышав "Шойгу", предложил ему поменять местами имя и фамилию – и получил согласие. В то же время родному брату отца – дяде министра, известному ученому-геологу, ничего подобного паспортист не предлагал, поэтому он известен как Карин-Оол Сереевич Кужугет.

Разумеется, Кужугет Шойгу хотел, чтобы сын тоже стал влиятельным человеком, поддержал семейную традицию. К тому же в 1970-е годы он познакомился и сразу подружился с первым секретарём Свердловского обкома КПСС Борисом Ельциным. И в 1990-м году, когда Ельцину понадобились свои люди в формировавшихся структурах российской власти, работавший инструктором Красноярского обкома КПСС Сергей Кужугетович перебрался в Москву, где стал заместителем Государственного комитета РСФСР по строительству и архитектуре. Не стоит забывать, что данное ведомство являлось подразделением Госстроя СССР, замглавы которого работал несколько лет сам Ельцин. Так что по карьерной лестнице Шойгу двигался согласно давним неписанным правилам правящей номенклатуры.

С 20 января 1994 года Сергей Шойгу возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям (ранее ведомство называлось Государственным комитетом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, – прим. ред.). За годы его руководства ведомство превратилось в настоящую силовую и неплохо оснащённую структуру. Изменение экономического уклада, износ коммунальной инфраструктуры, внедрение некоторых зарубежных технологий – эти и многие другие обстоятельства повышали риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Поэтому по многим направлениям новому руководителю пришлось выстраивать работу ведомства практически с нуля.

Тяжёлое наследие "сердюковщины"

В 1999 году авторитет главы МЧС был использован Кремлём для создания предвыборного блока "Единство", который позднее, через слияния и поглощения, был преобразован в партию "Единая Россия". Однако сам Шойгу предпочёл сосредоточиться на министерской работе, а партийно-политическую составляющую карьеры отодвинуть на задний план.

Назначение Шойгу министром обороны РФ 6 ноября 2012 года стало результатом активной закулисной борьбы значительной части командного состава Вооружённых сил против предыдущего главы военного ведомства Анатолия Сердюкова. Пребывание этого деятеля в министерском кресле на протяжении более чем пяти лет сопровождалось скандалами, махинациями с собственностью, сомнительными преобразованиями и закулисным противостоянием с генералитетом. Поэтому приход Шойгу был встречен в ВС РФ с нескрываемым оптимизмом. Говорят, один из первых приказов нового министра содержал запрет на празднование отставки Сердюкова – торжества по данному случаю в офицерском корпусе были неприлично бурными.

Здесь следует напомнить, что появление такого персонажа, как Сердюков, во главе министерства обороны тоже было далеко не случайно. Дело в том, что к 2007-году (когда он возглавил военное ведомство, – прим. ред.) в армии практически не осталось офицеров "советского поколения". А те, что ещё продолжали службу, в силу возраста уже не могли играть значимой роли. Новое же поколение офицеров, сформированное в постсоветский период, не было настроено на организацию и ведение боевых действий с серьёзным противником, ибо в политическом руководстве возобладала глобалистская концепция стратегического партнёрства с Западом и частично – с Востоком. В рамках этого подхода угрозу национальной безопасности представляли исключительно маргинальные образования в виде террористических организаций и криминальных структур. Именно данная концепция и стала основной для сердюковского реформирования ВС РФ.

Однако уже в 2012-м году, когда Путин вернулся на пост президента, стало ясно, что очередного этапа противостояния с НАТО не избежать, попытка встроить Россию в западный мир провалилась. К тому же в руководстве страны стали понимать, что Старый свет представляет собой цивилизационно-угасающую общность, в то время как Восток, напротив, довольно бурно экономически развивается и требует увеличения своей политической роли. В этих условиях крупный конфликт выглядел почти неизбежным, вопрос был в том, в какой форме он случится. Поэтому военному министерству требовался новый руководитель, который был способен провести изменения в армии, но уже не в рамках модных в ту пору концепций (например, сетецентрических войн), а с учётом вероятности нового раунда российско-западного противоборства.

Кроме того, новый военный руководитель не должен быть повязан в созданных Сердюковым коррупционных схемах, а стоять над различными кланами генералитета – примерно так рассуждали тогда в администрации президента. И в этих условиях была сделана ставка на Сергея Шойгу, который в мае 2012-го был назначен губернатором Московской области. То есть порулить регионом Сергею Кужугетовичу позволили всего полгода.

Испытание Украиной

Новому министру предстояло, с одной стороны, модернизировать российскую армию, сделать её способной вести боевые действия в современных условиях. С другой, требовалось сохранить или восстановить в обновлённом варианте "советские" компоненты вооружённых сил, от которых отказывались в 1990-2000-е годы. Также следовало отладить взаимодействие с отечественным ВПК, обозначив перечень потребностей армии в современном вооружении и выделить перспективные разработки. В этой работе Шойгу и его команде многое удалось, хотя, безусловно, далеко не всё.

Первое боевое крещение формирующиеся под руководством министра обороны российские ВС прошли успешно – это была "Крымская весна", когда украинским военным на полуострове не позволили противодействовать референдуму, по результатам которого регион вошёл в состав России. "Вежливые люди", конечно, вызвали некоторую эйфорию у чиновников и значительной части граждан страны и способствовали росту авторитета армии. Тогда казалось, что именно таким "вежливым" и почти бескровным способом наша армия сможет одолеть и других, более серьёзных, противников.

Кстати, наряду с изменениями в армии в прессе активно обсуждались взгляды Шойгу на перенос российской столицы в Сибирь – министра обороны называют сторонником такого шага. Об этом он заявлял трижды – в 2012 году (на тот момент Шойгу был губернатором Московской области, – прим. ред.), 2018-м и 2021-м.

Начавшаяся 24 февраля 2022 года российская специальная военная операция на Украине выявила недостатки как в обеспечении российской армии современным вооружением (которое, по заверениям военных чиновников, на начало 2022-го должно было превышать 71% от всего имеющегося в распоряжении, – прим. ред.), так и в стратегическом планировании. Эти недостатки пришлось в буквальном смысле исправлять на ходу. Не до конца удалось и сформировать полноценный портфель военных заказов для ВПК – процесс, как и необходимая загрузка предприятий "оборонки", продолжается до сих пор.

Можно сказать, именно СВО стала серьёзным испытанием для нашей армии, а для военного министра – жёстким экзаменом на способность руководить военным ведомством в боевой обстановке. Конечно, далеко не всё в ходе военной операции происходит по замыслам главы Минобороны и штабных офицеров. Однако происходящее на Украине можно воспринять как довольно продолжительную чрезвычайную ситуацию. А действовать в условиях ЧС и заниматься ликвидацией последствий Сергею Шойгу, как известно, не привыкать.