Минобрнауки назвало даты окончания приема заявлений в вузы
В этом году прием заявлений на бюджет по бакалавриату и специалитету заканчивается 25 июля, на платные места — не позже 20 сентября
22 июля 2026, 13:10, ИА Амител
25 июля завершается прием заявлений на бюджетные места в российских вузах, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования.
«Согласно действующим правилам, прием заявлений при поступлении на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля», — пишет издание.
С 27 июля на сайтах университетов и портале "Госуслуги" будут опубликованы конкурсные списки.
Абитуриенты с льготами, победители олимпиад и те, кто зачисляется по целевым направлениям, должны подать заявления до 1 августа, остальные должны сделать это до 5 августа.
С 5 августа до выхода приказов о зачислении на бюджетные программы бакалавриата и специалитета объявлен "период тишины".
В этот период абитуриенты не могут изменять или подтверждать свои заявления, чтобы обеспечить прозрачность процесса и подготовку приказов.
«По программам магистратуры дата завершения приема документов на бюджетные места устанавливается вузами самостоятельно, но не позднее 20 августа», — пояснили в министерстве.
Подача заявлений на обучение на платной основе по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры продлится до 20 сентября.
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