В этом году прием заявлений на бюджет по бакалавриату и специалитету заканчивается 25 июля, на платные места — не позже 20 сентября

22 июля 2026, 13:10, ИА Амител

Поступление в вуз / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

25 июля завершается прием заявлений на бюджетные места в российских вузах, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования.

«Согласно действующим правилам, прием заявлений при поступлении на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля», — пишет издание.

С 27 июля на сайтах университетов и портале "Госуслуги" будут опубликованы конкурсные списки.

Абитуриенты с льготами, победители олимпиад и те, кто зачисляется по целевым направлениям, должны подать заявления до 1 августа, остальные должны сделать это до 5 августа.

С 5 августа до выхода приказов о зачислении на бюджетные программы бакалавриата и специалитета объявлен "период тишины".

В этот период абитуриенты не могут изменять или подтверждать свои заявления, чтобы обеспечить прозрачность процесса и подготовку приказов.

«По программам магистратуры дата завершения приема документов на бюджетные места устанавливается вузами самостоятельно, но не позднее 20 августа», — пояснили в министерстве.

Подача заявлений на обучение на платной основе по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры продлится до 20 сентября.