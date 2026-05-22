НОВОСТИЭкономика

Минпромторг: Россия способна выпускать 15 млн беспилотников ежегодно

Реализация плана позволит не только нарастить объемы, но и занять значимые позиции на глобальном рынке беспилотных систем

22 мая 2026, 18:15, ИА Амител

Беспилотники / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Беспилотники / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российская промышленность обладает возможностью ежегодно производить 15 миллионов беспилотных аппаратов различных типов и классов, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на пресс-конференции в ТАСС, посвященной второму Международному форуму беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который пройдет в Южно-Сахалинске с 3 по 4 июля.

Шпак заявил, что производственные мощности страны позволяют выпускать беспилотные авиационные системы для разнообразных целей.

«Если говорить обо всех беспилотных авиационных системах для всех видов назначений, которые мы можем произвести в стране, включая самые легкие и самые тяжелые, я уверен, что наша промышленность сегодня способна производить около 15 миллионов таких аппаратов в год», — добавил он.

Однако, по его мнению, важнее не количество, а эффективность использования беспилотников. Шпак подчеркнул необходимость создания продукции, которая будет востребована и экономически выгодна.

Он также отметил важность углубления локализации производства и повышения его уровня, чтобы конечные изделия были конкурентоспособными. Этого можно достичь за счет применения современной электроники, передовых алгоритмов и высококачественных материалов, заключил Шпак.

Ранее Шойгу заявил о праве РФ на самооборону в случае пропуска украинских БПЛА третьими странами.

Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Москве запретили публиковать информацию о терактах и БПЛА

Антитеррористическая комиссия Москвы ввела ограничения для борьбы с фейками
НОВОСТИОбщество

Экономика Россия Беспилотники
       

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

18:28:29 22-05-2026

Про Автоваз мы тоже слышали!Верим

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:07:31 22-05-2026

Гость (18:28:29 22-05-2026) Про Автоваз мы тоже слышали!Верим... Пессимист?

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:23 23-05-2026

Гость (20:07:31 22-05-2026) Пессимист?... Не пессимист, а реарист.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:53:25 22-05-2026

Может,но не выпускает. Сволочи.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:07 23-05-2026

Гость (22:53:25 22-05-2026) Может,но не выпускает. Сволочи.... Гость, а тебе эти 15 миллионов беспилотников нужны? Может эти миллиарды пустить на дороги, чтобы превратить их в Божеский вид?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:19 23-05-2026

Гость (11:41:07 23-05-2026) Гость, а тебе эти 15 миллионов беспилотников нужны? Может эт... Пока не победим в войне, никаких дорог и прочего толком не будет.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:56 23-05-2026

Гость (15:52:19 23-05-2026) Пока не победим в войне, никаких дорог и прочего толком не б... Пока победишь, без трусов окажеся - не стыдно товарищ!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:01 23-05-2026

Гость (15:52:19 23-05-2026) Пока не победим в войне, никаких дорог и прочего толком не б...
Как будто они до войны были. Всегда найдётся отмазка, что денег в бюджете нет

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Змей

13:47:50 23-05-2026

Ага, верим, верим! 80-ти летний самолет АН-2 повторить не получается, а тут сразу 15 миллионов беспилотников! Стыдно сказать, что в Китае закупим?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

14:00:47 23-05-2026

Кто назовет первые три цели СВО?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:18 23-05-2026

ну так выпускайте! ГДЕ это все???

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:39:19 23-05-2026

Этим надо было до 22-го ещё заниматься,наверное

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров