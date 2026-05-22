Реализация плана позволит не только нарастить объемы, но и занять значимые позиции на глобальном рынке беспилотных систем

22 мая 2026, 18:15, ИА Амител

Беспилотники / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российская промышленность обладает возможностью ежегодно производить 15 миллионов беспилотных аппаратов различных типов и классов, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на пресс-конференции в ТАСС, посвященной второму Международному форуму беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который пройдет в Южно-Сахалинске с 3 по 4 июля.

Шпак заявил, что производственные мощности страны позволяют выпускать беспилотные авиационные системы для разнообразных целей.

«Если говорить обо всех беспилотных авиационных системах для всех видов назначений, которые мы можем произвести в стране, включая самые легкие и самые тяжелые, я уверен, что наша промышленность сегодня способна производить около 15 миллионов таких аппаратов в год», — добавил он.

Однако, по его мнению, важнее не количество, а эффективность использования беспилотников. Шпак подчеркнул необходимость создания продукции, которая будет востребована и экономически выгодна.

Он также отметил важность углубления локализации производства и повышения его уровня, чтобы конечные изделия были конкурентоспособными. Этого можно достичь за счет применения современной электроники, передовых алгоритмов и высококачественных материалов, заключил Шпак.

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