Минпромторг: Россия способна выпускать 15 млн беспилотников ежегодно
Реализация плана позволит не только нарастить объемы, но и занять значимые позиции на глобальном рынке беспилотных систем
22 мая 2026, 18:15, ИА Амител
Российская промышленность обладает возможностью ежегодно производить 15 миллионов беспилотных аппаратов различных типов и классов, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на пресс-конференции в ТАСС, посвященной второму Международному форуму беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который пройдет в Южно-Сахалинске с 3 по 4 июля.
Шпак заявил, что производственные мощности страны позволяют выпускать беспилотные авиационные системы для разнообразных целей.
«Если говорить обо всех беспилотных авиационных системах для всех видов назначений, которые мы можем произвести в стране, включая самые легкие и самые тяжелые, я уверен, что наша промышленность сегодня способна производить около 15 миллионов таких аппаратов в год», — добавил он.
Однако, по его мнению, важнее не количество, а эффективность использования беспилотников. Шпак подчеркнул необходимость создания продукции, которая будет востребована и экономически выгодна.
Он также отметил важность углубления локализации производства и повышения его уровня, чтобы конечные изделия были конкурентоспособными. Этого можно достичь за счет применения современной электроники, передовых алгоритмов и высококачественных материалов, заключил Шпак.
Ранее Шойгу заявил о праве РФ на самооборону в случае пропуска украинских БПЛА третьими странами.
18:28:29 22-05-2026
Про Автоваз мы тоже слышали!Верим
20:07:31 22-05-2026
Гость (18:28:29 22-05-2026) Про Автоваз мы тоже слышали!Верим... Пессимист?
11:37:23 23-05-2026
Гость (20:07:31 22-05-2026) Пессимист?... Не пессимист, а реарист.
22:53:25 22-05-2026
Может,но не выпускает. Сволочи.
11:41:07 23-05-2026
Гость (22:53:25 22-05-2026) Может,но не выпускает. Сволочи.... Гость, а тебе эти 15 миллионов беспилотников нужны? Может эти миллиарды пустить на дороги, чтобы превратить их в Божеский вид?
15:52:19 23-05-2026
Гость (11:41:07 23-05-2026) Гость, а тебе эти 15 миллионов беспилотников нужны? Может эт... Пока не победим в войне, никаких дорог и прочего толком не будет.
16:14:56 23-05-2026
Гость (15:52:19 23-05-2026) Пока не победим в войне, никаких дорог и прочего толком не б... Пока победишь, без трусов окажеся - не стыдно товарищ!
17:20:01 23-05-2026
Гость (15:52:19 23-05-2026) Пока не победим в войне, никаких дорог и прочего толком не б...
Как будто они до войны были. Всегда найдётся отмазка, что денег в бюджете нет
13:47:50 23-05-2026
Ага, верим, верим! 80-ти летний самолет АН-2 повторить не получается, а тут сразу 15 миллионов беспилотников! Стыдно сказать, что в Китае закупим?
14:00:47 23-05-2026
Кто назовет первые три цели СВО?
16:59:18 23-05-2026
ну так выпускайте! ГДЕ это все???
21:39:19 23-05-2026
Этим надо было до 22-го ещё заниматься,наверное