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В Москве запретили публиковать информацию о терактах и БПЛА

Антитеррористическая комиссия Москвы ввела ограничения для борьбы с фейками

14 мая 2026, 13:41, ИА Амител

Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Москве вводят ограничения на публикацию информации о терактах и атаках беспилотников — мера призвана бороться с распространением фейков. Соответствующее решение зафиксировано в выписке из протокола антитеррористической комиссии города, пишет ТАСС.

Согласно документу, до особого распоряжения запрещается распространять любую информацию о террористических актах на территории столицы, в том числе совершенных с применением беспилотников или иных средств поражения.

Запрет касается органов власти всех уровней (федеральных, городских, местных) и подведомственных им организаций, средств массовой информации, экстренных служб, иных организаций, граждан, в том числе при публикации данных в интернете.

Ограничения также распространяются на сведения о деятельности диверсионно‑разведывательных групп и любых действиях, угрожающих жизни и здоровью людей либо способных привести к повреждению имущества, включая критически важную инфраструктуру города.

При этом в документе четко прописаны исключения из правил: обращения в правоохранительные органы и экстренные службы в установленном порядке за исключением публичных обращений, информация, официально распространенная Минобороны РФ, данные, опубликованные на официальном сайте мэра и правительства Москвы, а также сведения, размещенные на официальных страницах, каналах и в блоге мэра столицы в сети Интернет.

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НОВОСТИНаука и образование

Москва Беспилотники
       

Комментарии 13

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Медведь-шатун

13:50:16 14-05-2026

Мудро!....

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Вежливый Человек

14:01:21 14-05-2026

А в Барнауле тоже есть комиссия антитеррористическая?

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Гость

14:05:19 14-05-2026

меньше знаешь....

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Гость

14:46:35 14-05-2026

для борьбы с фейками --- дошло

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Гость

15:08:32 14-05-2026

Интересно получается. Сами теракты не запретили. А снимать результат запретили.
Просто запретите устраивать украинским боевикам теракты на территории страны.
Это же легко сделать - запретить. Запреты вообще идеально работают.
Я до сих пор не понимаю, как вражеские беспилотники вообще могут летать над нашей страной, они же не подавали заявку в Росавиацию и не получали разрешение на пролёт. Как так?

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Гость

15:17:09 14-05-2026

Гость (15:08:32 14-05-2026) Интересно получается. Сами теракты не запретили. А снимать р... Всё из-за полумер, нужны тотальные блокировки интернета и связи

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Гость

16:56:01 14-05-2026

Гость (15:17:09 14-05-2026) Всё из-за полумер, нужны тотальные блокировки интернета и св... предлагали уже воздух запретить. тогда не смогут летать

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Гость

15:29:38 14-05-2026

Гость (15:08:32 14-05-2026) Интересно получается. Сами теракты не запретили. А снимать р... Сами теракты не запретили ---- юморист. Тебе бы УК РФ почитать, а то совершишь, скажешь, так не запрещено

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Гость

15:16:03 14-05-2026

Теперь ни хлопков, ни обломков всё спокойно

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мимопроходил

16:18:38 14-05-2026

"и все так чинно, благородно!"

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Гость

18:14:42 14-05-2026

А это не страусиная тактика? Голову в песок?

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Гость

08:22:54 15-05-2026

Напрашивается аналогия с отсутствием публикаций об авиакатастрофах в ссср, поэтому, кстати, многие до сих пор уверены, что в ссср авиаперелеты были намного надежней.

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Гость

13:25:47 16-05-2026

Все верно. Паника и пустая суета телами и языками по факту очень мешают

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