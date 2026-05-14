В Москве запретили публиковать информацию о терактах и БПЛА

Антитеррористическая комиссия Москвы ввела ограничения для борьбы с фейками

14 мая 2026, 13:41, ИА Амител

Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Москве вводят ограничения на публикацию информации о терактах и атаках беспилотников — мера призвана бороться с распространением фейков. Соответствующее решение зафиксировано в выписке из протокола антитеррористической комиссии города, пишет ТАСС.

Согласно документу, до особого распоряжения запрещается распространять любую информацию о террористических актах на территории столицы, в том числе совершенных с применением беспилотников или иных средств поражения.

Запрет касается органов власти всех уровней (федеральных, городских, местных) и подведомственных им организаций, средств массовой информации, экстренных служб, иных организаций, граждан, в том числе при публикации данных в интернете.

Ограничения также распространяются на сведения о деятельности диверсионно‑разведывательных групп и любых действиях, угрожающих жизни и здоровью людей либо способных привести к повреждению имущества, включая критически важную инфраструктуру города.

При этом в документе четко прописаны исключения из правил: обращения в правоохранительные органы и экстренные службы в установленном порядке за исключением публичных обращений, информация, официально распространенная Минобороны РФ, данные, опубликованные на официальном сайте мэра и правительства Москвы, а также сведения, размещенные на официальных страницах, каналах и в блоге мэра столицы в сети Интернет.