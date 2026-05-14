В Москве запретили публиковать информацию о терактах и БПЛА
Антитеррористическая комиссия Москвы ввела ограничения для борьбы с фейками
14 мая 2026, 13:41, ИА Амител
В Москве вводят ограничения на публикацию информации о терактах и атаках беспилотников — мера призвана бороться с распространением фейков. Соответствующее решение зафиксировано в выписке из протокола антитеррористической комиссии города, пишет ТАСС.
Согласно документу, до особого распоряжения запрещается распространять любую информацию о террористических актах на территории столицы, в том числе совершенных с применением беспилотников или иных средств поражения.
Запрет касается органов власти всех уровней (федеральных, городских, местных) и подведомственных им организаций, средств массовой информации, экстренных служб, иных организаций, граждан, в том числе при публикации данных в интернете.
Ограничения также распространяются на сведения о деятельности диверсионно‑разведывательных групп и любых действиях, угрожающих жизни и здоровью людей либо способных привести к повреждению имущества, включая критически важную инфраструктуру города.
При этом в документе четко прописаны исключения из правил: обращения в правоохранительные органы и экстренные службы в установленном порядке за исключением публичных обращений, информация, официально распространенная Минобороны РФ, данные, опубликованные на официальном сайте мэра и правительства Москвы, а также сведения, размещенные на официальных страницах, каналах и в блоге мэра столицы в сети Интернет.
13:50:16 14-05-2026
Мудро!....
14:01:21 14-05-2026
А в Барнауле тоже есть комиссия антитеррористическая?
14:05:19 14-05-2026
меньше знаешь....
14:46:35 14-05-2026
для борьбы с фейками --- дошло
15:08:32 14-05-2026
Интересно получается. Сами теракты не запретили. А снимать результат запретили.
Просто запретите устраивать украинским боевикам теракты на территории страны.
Это же легко сделать - запретить. Запреты вообще идеально работают.
Я до сих пор не понимаю, как вражеские беспилотники вообще могут летать над нашей страной, они же не подавали заявку в Росавиацию и не получали разрешение на пролёт. Как так?
15:17:09 14-05-2026
Гость (15:08:32 14-05-2026) Интересно получается. Сами теракты не запретили. А снимать р... Всё из-за полумер, нужны тотальные блокировки интернета и связи
16:56:01 14-05-2026
Гость (15:17:09 14-05-2026) Всё из-за полумер, нужны тотальные блокировки интернета и св... предлагали уже воздух запретить. тогда не смогут летать
15:29:38 14-05-2026
Гость (15:08:32 14-05-2026) Интересно получается. Сами теракты не запретили. А снимать р... Сами теракты не запретили ---- юморист. Тебе бы УК РФ почитать, а то совершишь, скажешь, так не запрещено
15:16:03 14-05-2026
Теперь ни хлопков, ни обломков всё спокойно
16:18:38 14-05-2026
"и все так чинно, благородно!"
18:14:42 14-05-2026
А это не страусиная тактика? Голову в песок?
08:22:54 15-05-2026
Напрашивается аналогия с отсутствием публикаций об авиакатастрофах в ссср, поэтому, кстати, многие до сих пор уверены, что в ссср авиаперелеты были намного надежней.
13:25:47 16-05-2026
Все верно. Паника и пустая суета телами и языками по факту очень мешают