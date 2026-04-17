НОВОСТИПолитика

Шойгу заявил о праве РФ на самооборону в случае пропуска украинских БПЛА третьими странами

Государства, пропускающие беспилотники ВСУ через свое воздушное пространство, становятся "соучастниками агрессии", заявил секретарь Совбеза

17 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС
Сергей Шойгу / Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Россия может рассматривать предоставление Финляндией и странами Балтии воздушного пространства для пролета беспилотников ВСУ как вооруженное нападение. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», — сказал он.

Как отметил Шойгу, атаки украинских БПЛА через территорию соседних государств могут происходить только в двух случаях: либо силы ПВО этих стран действуют очень неэффективно, либо их власти сознательно предоставляют свое воздушное пространство.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что в последнем случае они становятся "соучастниками агрессии" и Россия может воспользоваться 51-й статьей Устава ООН о праве на самооборону.

СВО Россия европа украина спецоперация Сергей Шойгу Беспилотники

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

09:06:20 17-04-2026

У критика почти все замы сели за коррупцию.
Право есть, решимости не хватает.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:13:01 17-04-2026

кто он такой непонятно, но вот замы у него - огонь!

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:04 17-04-2026

гость (09:13:01 17-04-2026) кто он такой непонятно, но вот замы у него - огонь!...
Жена цезаря должна быть вне подозрений

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:48 17-04-2026

гость (09:13:01 17-04-2026) кто он такой непонятно, но вот замы у него - огонь!... Он святой. Вокруг него одно жульё, а к нему ни копеечки не прилипло.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:07 17-04-2026

Жесткие заявления пятый год уже. И с каждым годом все жетсче. Там все больше и больше боятся

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:43 17-04-2026

А он разговаривать умеет? Сталина на вас нет! Бардак в стране.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:45:58 17-04-2026

Какое то странное заявление,разве Финляндия и страны Балтии имеют общие границы с Украиной для предоставления воздушного коридора?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:12 17-04-2026

"о праве на самооборону"

А у нас есть силы открыть второй фронт?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:01 17-04-2026

Гость (09:49:12 17-04-2026) "о праве на самооборону"А у нас есть силы открыть вт... Ты, Аника-Воин, ещё про буферную зону спроси в Белгородской области.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:12 17-04-2026

Напугал ежа...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:36:41 17-04-2026

Одно только бла бла.Найдите "Жукова"

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:55 17-04-2026

гость (12:36:41 17-04-2026) Одно только бла бла.Найдите "Жукова"... Лебедь был. Но его грохнули.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:43:45 17-04-2026

"Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться..." ПСС т.37 В. И. ЛЕНИН⁠⁠

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров