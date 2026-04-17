Шойгу заявил о праве РФ на самооборону в случае пропуска украинских БПЛА третьими странами
Государства, пропускающие беспилотники ВСУ через свое воздушное пространство, становятся "соучастниками агрессии", заявил секретарь Совбеза
17 апреля 2026, 09:00, ИА Амител
Россия может рассматривать предоставление Финляндией и странами Балтии воздушного пространства для пролета беспилотников ВСУ как вооруженное нападение. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.
«В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», — сказал он.
Как отметил Шойгу, атаки украинских БПЛА через территорию соседних государств могут происходить только в двух случаях: либо силы ПВО этих стран действуют очень неэффективно, либо их власти сознательно предоставляют свое воздушное пространство.
Секретарь Совбеза подчеркнул, что в последнем случае они становятся "соучастниками агрессии" и Россия может воспользоваться 51-й статьей Устава ООН о праве на самооборону.
09:06:20 17-04-2026
У критика почти все замы сели за коррупцию.
Право есть, решимости не хватает.
09:13:01 17-04-2026
кто он такой непонятно, но вот замы у него - огонь!
09:42:04 17-04-2026
гость (09:13:01 17-04-2026) кто он такой непонятно, но вот замы у него - огонь!...
Жена цезаря должна быть вне подозрений
13:09:48 17-04-2026
гость (09:13:01 17-04-2026) кто он такой непонятно, но вот замы у него - огонь!... Он святой. Вокруг него одно жульё, а к нему ни копеечки не прилипло.
09:26:07 17-04-2026
Жесткие заявления пятый год уже. И с каждым годом все жетсче. Там все больше и больше боятся
09:43:43 17-04-2026
А он разговаривать умеет? Сталина на вас нет! Бардак в стране.
09:45:58 17-04-2026
Какое то странное заявление,разве Финляндия и страны Балтии имеют общие границы с Украиной для предоставления воздушного коридора?
09:49:12 17-04-2026
"о праве на самооборону"
А у нас есть силы открыть второй фронт?
10:00:01 17-04-2026
Гость (09:49:12 17-04-2026) "о праве на самооборону"А у нас есть силы открыть вт... Ты, Аника-Воин, ещё про буферную зону спроси в Белгородской области.
11:49:12 17-04-2026
Напугал ежа...
12:36:41 17-04-2026
Одно только бла бла.Найдите "Жукова"
13:10:55 17-04-2026
гость (12:36:41 17-04-2026) Одно только бла бла.Найдите "Жукова"... Лебедь был. Но его грохнули.
13:43:45 17-04-2026
"Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться..." ПСС т.37 В. И. ЛЕНИН