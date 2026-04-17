Шойгу заявил о праве РФ на самооборону в случае пропуска украинских БПЛА третьими странами

Государства, пропускающие беспилотники ВСУ через свое воздушное пространство, становятся "соучастниками агрессии", заявил секретарь Совбеза

17 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Россия может рассматривать предоставление Финляндией и странами Балтии воздушного пространства для пролета беспилотников ВСУ как вооруженное нападение. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре», — сказал он.

Как отметил Шойгу, атаки украинских БПЛА через территорию соседних государств могут происходить только в двух случаях: либо силы ПВО этих стран действуют очень неэффективно, либо их власти сознательно предоставляют свое воздушное пространство.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что в последнем случае они становятся "соучастниками агрессии" и Россия может воспользоваться 51-й статьей Устава ООН о праве на самооборону.