Минтруд РФ хочет предоставлять самозанятым оплачиваемые больничные с 2026 года

Ведомство предложило ввести такую меру в качестве эксперимента на три года

09 января 2025, 16:15, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Минтруд предложил начать эксперимент по предоставлению самозанятым оплачиваемых больничных в 2026 году. Он рассчитан на три года, как и налоговый режим, действующий в России до 31 декабря 2028 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Согласно идее эксперимента, размер выплаты будет зависеть от трудового стажа и периода уплаты страховых взносов. Суммы страхового покрытия предлагают сделать фиксированными – 35 тыс. и 50 тыс. рублей в год. Взнос составит 1344 рубля или 1920 рублей в месяц соответственно.

"На 100% всей выбранной суммы в год может рассчитывать самозанятый, официальный стаж работы которого превышает восемь лет, на 80% – от пяти до восьми лет. При стаже до пяти лет оплата больничного не превысит 60% выбранной суммы. Оформить временную нетрудоспособность можно будет только после полугода уплаты взносов – с оплатой в 70%, а по истечении года – в 100% рассчитанной по предыдущему правилу суммы", – подчеркнули в газете.

Однако эксперты отмечают, что оценить востребованность инициативы пока сложно. Спрос на такие больничные может быть невысоким, если процесс подключения к системе будет сложным, а условия выплат – недостаточно понятными.

При этом с высокой вероятностью и заявленные параметры эксперимента потребуют уточнений "на ходу". Государство намерено пересмотреть регулирование цифровых платформ, с которыми массово взаимодействуют самозанятые, что может изменить характеристики этого вида работ.