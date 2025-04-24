"Минуты счастья". Маргарита Симоньян представила на кинофестивале фильм Тиграна Кеосаяна

Картина снята по мотивам рассказа главреда RT

24 апреля 2025, 20:20, ИА Амител

Премьера фильма "Семь дней Петра Семеныча" / Скриншот из видео / t.me/msimonyan

На Московском международном кинофестивале состоялась премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятого по мотивам рассказа "Беламур" из сборника "Водоворот" его супруги, главного редактора RT Маргариты Симоньян, пишет издание.

Картина рассказывает о неделе из жизни 70-летнего мужчины, который узнает о саркоме и начинает подводить итоги своей, как ему кажется, никчемной жизни. По сюжету, действие разворачивается в Сочи, а главные роли исполнили Федор Добронравов и Олеся Железняк.

По словам Симоньян, ее супруг полюбил этот рассказ и хотел его экранизировать. Она рассказала, что монтировала фильм вместе с Кеосаяном.

"Тигран снял этот фильм прошлым летом, мы вместе его монтировали. Было очень много счастливых минут. И даже когда были такие споры творческие – это тоже были абсолютно счастливые… минуты счастья для нас", – поделилась Симоньян.

Главред RT также отметила, что не знает, насколько правильно делать премьеру фильма без режиссера – Кеосаяна. Но она уверена, что ее супруг хотел бы этого.

"Я не знаю, правильно ли было делать премьеру без него. Конечно, очень плохо, что он не может здесь быть, но я знаю своего мужа и знаю, что было бы еще хуже, если бы это просто никто не видел, а его работа прошла зря", – сказала Симоньян.

Напомним, российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом стало известно 9 января 2025 года, однако в больницу он попал еще в декабре 2024-го. Состояние телеведущего врачи оценили как крайне тяжелое, таким же оно остается и до сих пор.

Кеосаян ранее перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации. Они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.