Исходя из интервью, которое супруга режиссера дала Борису Корчевникову, в его состоянии наблюдается положительная динамика

23 апреля 2025, 12:20, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из передачи "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян уже четвертый месяц находится в коме. За это время врачи не делали официальных заявлений об улучшении его состояния. Однако 20 апреля Маргарита Симоньян дала интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" и рассказала о том, что Кеосаян отвечает ей даже в коматозном состоянии. После этого врачи заявили, что описанные журналисткой признаки могут говорить о положительной динамике. Об этом сообщает topnews.ru.

Так, Симоньян подчеркнула, что Кеосаян слышит ее: когда она просит супруга моргнуть, он выполняет просьбу. Также, с ее слов, он открывает рот и тянет руки, реагируя на предложение вернуться домой. Жена телеведущего уточнила, что улучшения начали проявляться после 30 января.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин подтвердил, что описанные Симоньян признаки могут свидетельствовать о положительной динамике в состоянии телеведущего.

"Обычно, когда пациент длительное время находится в коме, специалисты ожидают угасание реакций организма, но в случае с Кеосаяном этого не происходит, а значит, все идет хорошо", – пояснил специалист в беседе с изданием "Вечерняя Москва".

С его слов, реакции на прикосновения и голос, а также выполнение элементарных команд указывают на то, что организм продолжает бороться. При затяжной коме медики обычно готовятся к постепенному угасанию этих реакций. Но в случае Кеосаяна наблюдается обратное. По мнению эксперта, это позитивный сигнал.

Также Кондрахин пояснил, что подобные признаки могут предвещать скорый выход из комы. Но точных сроков по-прежнему предсказать нельзя.

"Реакция на голос, прикосновения и просьбы говорит о том, что у человека есть все шансы проснуться после долгого сна. Реакция на внешние раздражители означает, что мозг еще не утратил своих функций, и ему просто нужно время, чтобы полностью восстановиться", – добавил врач.

Восстановление, по словам медика, зависит от множества индивидуальных факторов. Процесс может занять от нескольких недель до года.

Невролог Александр Комаров также пояснил в интервью "Вечерней Москве", что у режиссера могут быть повреждения коры проводящих путей и ствола головного мозга. Это может повлиять на возможность полного восстановления сознания. Врач при этом отметил, что улучшение состояния, проявляющееся в реакции на прикосновения, звуки и просьбы, не гарантирует выхода из комы. Он подчеркнул, что такие изменения могут быть временными: пациент может ненадолго вернуться в сознание, но затем снова впасть в кому. Также специалист добавил, что о реальном прогрессе и устойчивой положительной динамике можно будет говорить примерно через десять дней стабильных улучшений.

Напомним, российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом стало известно 9 января 2025 года, однако в больницу он попал еще в декабре 2024-го. Состояние телеведущего врачи оценили как крайне тяжелое, таким же оно остается и до сих пор.

Кеосаян ранее перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации. Они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.