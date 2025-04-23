"Все идет хорошо". Врачи оценили шансы Тиграна Кеосаяна на выздоровление
Исходя из интервью, которое супруга режиссера дала Борису Корчевникову, в его состоянии наблюдается положительная динамика
23 апреля 2025, 12:20, ИА Амител
Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян уже четвертый месяц находится в коме. За это время врачи не делали официальных заявлений об улучшении его состояния. Однако 20 апреля Маргарита Симоньян дала интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" и рассказала о том, что Кеосаян отвечает ей даже в коматозном состоянии. После этого врачи заявили, что описанные журналисткой признаки могут говорить о положительной динамике. Об этом сообщает topnews.ru.
Так, Симоньян подчеркнула, что Кеосаян слышит ее: когда она просит супруга моргнуть, он выполняет просьбу. Также, с ее слов, он открывает рот и тянет руки, реагируя на предложение вернуться домой. Жена телеведущего уточнила, что улучшения начали проявляться после 30 января.
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин подтвердил, что описанные Симоньян признаки могут свидетельствовать о положительной динамике в состоянии телеведущего.
"Обычно, когда пациент длительное время находится в коме, специалисты ожидают угасание реакций организма, но в случае с Кеосаяном этого не происходит, а значит, все идет хорошо", – пояснил специалист в беседе с изданием "Вечерняя Москва".
С его слов, реакции на прикосновения и голос, а также выполнение элементарных команд указывают на то, что организм продолжает бороться. При затяжной коме медики обычно готовятся к постепенному угасанию этих реакций. Но в случае Кеосаяна наблюдается обратное. По мнению эксперта, это позитивный сигнал.
Также Кондрахин пояснил, что подобные признаки могут предвещать скорый выход из комы. Но точных сроков по-прежнему предсказать нельзя.
"Реакция на голос, прикосновения и просьбы говорит о том, что у человека есть все шансы проснуться после долгого сна. Реакция на внешние раздражители означает, что мозг еще не утратил своих функций, и ему просто нужно время, чтобы полностью восстановиться", – добавил врач.
Восстановление, по словам медика, зависит от множества индивидуальных факторов. Процесс может занять от нескольких недель до года.
Невролог Александр Комаров также пояснил в интервью "Вечерней Москве", что у режиссера могут быть повреждения коры проводящих путей и ствола головного мозга. Это может повлиять на возможность полного восстановления сознания. Врач при этом отметил, что улучшение состояния, проявляющееся в реакции на прикосновения, звуки и просьбы, не гарантирует выхода из комы. Он подчеркнул, что такие изменения могут быть временными: пациент может ненадолго вернуться в сознание, но затем снова впасть в кому. Также специалист добавил, что о реальном прогрессе и устойчивой положительной динамике можно будет говорить примерно через десять дней стабильных улучшений.
Напомним, российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом стало известно 9 января 2025 года, однако в больницу он попал еще в декабре 2024-го. Состояние телеведущего врачи оценили как крайне тяжелое, таким же оно остается и до сих пор.
Кеосаян ранее перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации. Они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.
12:23:53 23-04-2025
Израильская медицина творит чудеса? А них так то даже мертвые воскресают.
12:28:06 23-04-2025
"Все идет хорошо" -- о, хорошая новость. Вдруг выздоровеет
21:35:12 23-04-2025
На все воля Божья…Но если он сильно мучается и может остаться глубоким инвалидом —то лучше отпустить душу к Богу
14:24:42 24-04-2025
Наталия (21:35:12 23-04-2025) На все воля Божья…Но если он сильно мучается и может остатьс... Своей душой распоряжался, а Тигран пусть живёт среди нас!
23:07:19 23-04-2025
Дай Бог! Желаю скорейшего выздоровления и возвращения к нам-зрителям!
00:51:35 25-04-2025
Господи спаси и сохрани 🙏
12:54:19 10-05-2025
Гость (12:23:53 23-04-2025) Израильская медицина творит чудеса? А них так то даже мертвы... А при чём здесь евреи?? Тигран в Москве лечится!!