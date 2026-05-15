Минздрав назвал регионы России с самым низким и высоким потреблением алкоголя

В Чечне на душу населения пришлось 0,02 литра спирта, а в Ненецком округе — 18,2 литра

15 мая 2026, 14:15, ИА Амител

Покупка алкоголя / Водка / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Регионы Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва стали лидерами по минимальному потреблению алкоголя в России. Об этом "Известиям" рассказал начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков.

Согласно данным ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система), в апреле 2026 года в Чечне на каждого жителя пришлось 0,02 литра чистого спирта. В Ингушетии этот показатель составил 0,63 литра, в Дагестане — 0,9 литра.

Антирейтинг возглавил Ненецкий автономный округ — 18,2 литра чистого спирта на человека. Далее идут Еврейская автономная область (14,76 литра) и Чукотский автономный округ (14,17 литра).

Зыков отметил, что в 2025 году средний показатель по России составил 8,06 литра на человека — это на 24% меньше, чем десять лет назад (в 2016 году — 10,6 литра).

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев связал низкое потребление алкоголя на Северном Кавказе с местными культурными традициями и общественным осуждением спиртного.

Он добавил, что в Дагестане некоторые сети магазинов вообще отказываются от продажи алкоголя. В Москве же, пояснил эксперт, популярны слабоалкогольные напитки, поэтому объем чистого спирта в пересчете на душу населения оказывается невысоким.