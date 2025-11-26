Миронов обвинил банковское лобби в борьбе со скидками на маркетплейсах

Депутат направил обращение к Эльвире Набиуллиной с призывом не допустить запрета скидочных программ, которые выгодны потребителям

26 ноября 2025, 19:30, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов резко раскритиковал инициативу крупных банков по запрету скидок на маркетплейсах. В обращении к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной политик указал, что такие предложения противоречат интересам граждан и развитию конкуренции.

«Банковское лобби встает на дыбы при малейшей угрозе конкуренции, при любых намеках на то, что люди могут выйти из-под их кабалы», – заявил Миронов.

Он подчеркнул, что скидки и программы лояльности позволяют миллионам потребителей получать качественные товары по доступным ценам, особенно в условиях роста инфляции и высоких кредитных ставок.

Политик напомнил, что аналогичное сопротивление банковское лобби оказывает и в отношении законопроекта о стройсберкассах, которые могли бы стать альтернативой банковской ипотеке. По словам Миронова, развитие маркетплейсами собственных банковских продуктов вызывает неприятие у традиционных финансовых институтов.

Глава фракции призвал ЦБ объективно оценить последствия предлагаемых инициатив, которые могут привести к росту цен и ограничению прав потребителей.

«Людям нужны скидки на фоне роста инфляции, запредельных кредитных ставок», – отметил Миронов, призвав банки развивать собственные программы лояльности вместо ограничения конкуренции.

Напомним, ранее российские банки выступили с инициативой по введению ограничений на программы лояльности, действующие на маркетплейсах. Согласно мнению банкиров, послабления допустимы лишь для сезонных распродаж, проводимых самими маркетплейсами, а также для товаров первой необходимости. При этом величина скидок не должна быть привязана к конкретному банку или платежной системе.