Аналитики предрекли резкий скачок цен на товары на маркетплейсах после отмены скидок

Перспектива повышения цен уже вызвала беспокойство в Госдуме

24 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Пункт выдачи Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru
Пункт выдачи Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru

Отмена скидок на маркетплейсах может привести к заметному скачку цен – в среднем на 35%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" дал научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, крупнейшие российские финорганизации настаивают на ограничении скидок при оплате товаров финансовыми продуктами самих маркетплейсов или их банков-партнеров. Если требования будут удовлетворены, цены на ряд категорий товаров на онлайн-площадках могут резко вырасти.

Перспектива повышения цен уже вызвала беспокойство в Госдуме. Глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов направил в кабмин обращение с просьбой оценить последствия возможной отмены скидок. Он подчеркнул, что под ударом окажутся прежде всего малообеспеченные граждане, которые экономят на повседневных покупках.

«В условиях современной экономической ситуации отмена скидок будет очевидно социально чувствительной темой», – заявил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Центробанк выступил против скидок на маркетплейсах. Регулятор встал на сторону ведущих банков в их претензии к онлайн-магазинам относительно скидок, которые те предлагают покупателям через свои дочерние предприятия. По мнению председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, подобная практика является нечестной.

Гость
Гость

20:05:10 24-11-2025

Нашли чем нас напугать. Пусть подскакивают

  

Гость
Гость

20:28:03 24-11-2025

уже не знают какую еще пакость людям сделать

  

Гость
Гость

20:37:11 24-11-2025

Да дороже, зато справедливо. Да и отель а Манжероке сам себя не построит

  

гость
гость

22:02:17 24-11-2025

Так для этого все и затевалось,каждый хочет отщипнуть свой кусочек,особенно когда не надо нести не каких затрат

  

Шинник
Шинник

22:06:18 24-11-2025

ютюб -поломали
мобильный интернет -поломали.
"проводной" интернет - не все сайты открывает.
теперь до маркетплейсов добрались ....

  

Гость
Гость

07:56:29 25-11-2025

Шинник (22:06:18 24-11-2025) ютюб -поломалимобильный интернет -поломали."проводно... Там в списке еще медицина, образование, промышленность и культура.

  

гость
гость

16:12:21 25-11-2025

Шинник (22:06:18 24-11-2025) ютюб -поломалимобильный интернет -поломали."проводно... да чтоб эти твои маркетплейсы в землю ушли. Одна кореянка погубила средний и малый бизнес всей страны

  

Гость
Гость

22:24:47 24-11-2025

Сбербанк открывает для себя новую услугу - доставка товара оп заказу через сбребанк-приложение!...
и поэтому расчищает себе дорогу!!!...
но это же не коррупция! не-е-е-ет!

  

Гость
Гость

00:05:45 25-11-2025

Да какие скидки, все скидки всегда заложены в цену, никто в убыток себе не работает, все скидки это маркетинг и не более, на конечной цене все эти запреты никак не отразится.

  

Гость
Гость

06:46:04 25-11-2025

Гость (00:05:45 25-11-2025) Да какие скидки, все скидки всегда заложены в цену, никто в ... но и торговую наценку никто не будет уменьшать. Следовательно - при любом минимальном росте стоимости товара в производстве, логистике или сбыте, за это платит покупатель

  

Гость
Гость

14:25:22 25-11-2025

Гость (00:05:45 25-11-2025) Да какие скидки, все скидки всегда заложены в цену, никто в ... ничего там не заложено. Саркетплейсы снижают цену по своему усмотрению. Иногда в учерб продавцу продают товар ниже себестоимости. Вы послушайте, что говорят производители. все уже стонут от произвола маркетплейсов

  

Гость
Гость

14:34:59 25-11-2025

Гость (14:25:22 25-11-2025) ничего там не заложено. Саркетплейсы снижают цену по своему ... Стонут, но лезут туда продавать свое, ага. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус ? :-)

  

Гость
Гость

14:29:18 25-11-2025

"Вы послушайте, что говорят производители. все уже стонут от произвола маркетплейсов"------ Тогда почему не откроют сеть своих лавочек по всей стране? Или "мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус"? Не устраивает, отказывайся.

  

гость
гость

16:10:44 25-11-2025

цены на продукты взлетели так, что аж дух захватывает и плакать хочется от пустого кошелька

  

