Аналитики предрекли резкий скачок цен на товары на маркетплейсах после отмены скидок

Перспектива повышения цен уже вызвала беспокойство в Госдуме

24 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Пункт выдачи Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru

Отмена скидок на маркетплейсах может привести к заметному скачку цен – в среднем на 35%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" дал научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, крупнейшие российские финорганизации настаивают на ограничении скидок при оплате товаров финансовыми продуктами самих маркетплейсов или их банков-партнеров. Если требования будут удовлетворены, цены на ряд категорий товаров на онлайн-площадках могут резко вырасти.

Перспектива повышения цен уже вызвала беспокойство в Госдуме. Глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов направил в кабмин обращение с просьбой оценить последствия возможной отмены скидок. Он подчеркнул, что под ударом окажутся прежде всего малообеспеченные граждане, которые экономят на повседневных покупках.

«В условиях современной экономической ситуации отмена скидок будет очевидно социально чувствительной темой», – заявил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Центробанк выступил против скидок на маркетплейсах. Регулятор встал на сторону ведущих банков в их претензии к онлайн-магазинам относительно скидок, которые те предлагают покупателям через свои дочерние предприятия. По мнению председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, подобная практика является нечестной.