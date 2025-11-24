Аналитики предрекли резкий скачок цен на товары на маркетплейсах после отмены скидок
Перспектива повышения цен уже вызвала беспокойство в Госдуме
Отмена скидок на маркетплейсах может привести к заметному скачку цен – в среднем на 35%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" дал научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
По его словам, крупнейшие российские финорганизации настаивают на ограничении скидок при оплате товаров финансовыми продуктами самих маркетплейсов или их банков-партнеров. Если требования будут удовлетворены, цены на ряд категорий товаров на онлайн-площадках могут резко вырасти.
Перспектива повышения цен уже вызвала беспокойство в Госдуме. Глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов направил в кабмин обращение с просьбой оценить последствия возможной отмены скидок. Он подчеркнул, что под ударом окажутся прежде всего малообеспеченные граждане, которые экономят на повседневных покупках.
«В условиях современной экономической ситуации отмена скидок будет очевидно социально чувствительной темой», – заявил парламентарий.
Ранее сообщалось, что Центробанк выступил против скидок на маркетплейсах. Регулятор встал на сторону ведущих банков в их претензии к онлайн-магазинам относительно скидок, которые те предлагают покупателям через свои дочерние предприятия. По мнению председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, подобная практика является нечестной.
20:05:10 24-11-2025
Нашли чем нас напугать. Пусть подскакивают
20:28:03 24-11-2025
уже не знают какую еще пакость людям сделать
20:37:11 24-11-2025
Да дороже, зато справедливо. Да и отель а Манжероке сам себя не построит
22:02:17 24-11-2025
Так для этого все и затевалось,каждый хочет отщипнуть свой кусочек,особенно когда не надо нести не каких затрат
22:06:18 24-11-2025
ютюб -поломали
мобильный интернет -поломали.
"проводной" интернет - не все сайты открывает.
теперь до маркетплейсов добрались ....
07:56:29 25-11-2025
Шинник (22:06:18 24-11-2025) ютюб -поломалимобильный интернет -поломали."проводно... Там в списке еще медицина, образование, промышленность и культура.
16:12:21 25-11-2025
Шинник (22:06:18 24-11-2025) ютюб -поломалимобильный интернет -поломали."проводно... да чтоб эти твои маркетплейсы в землю ушли. Одна кореянка погубила средний и малый бизнес всей страны
22:24:47 24-11-2025
Сбербанк открывает для себя новую услугу - доставка товара оп заказу через сбребанк-приложение!...
и поэтому расчищает себе дорогу!!!...
но это же не коррупция! не-е-е-ет!
00:05:45 25-11-2025
Да какие скидки, все скидки всегда заложены в цену, никто в убыток себе не работает, все скидки это маркетинг и не более, на конечной цене все эти запреты никак не отразится.
06:46:04 25-11-2025
Гость (00:05:45 25-11-2025) Да какие скидки, все скидки всегда заложены в цену, никто в ... но и торговую наценку никто не будет уменьшать. Следовательно - при любом минимальном росте стоимости товара в производстве, логистике или сбыте, за это платит покупатель
14:25:22 25-11-2025
Гость (00:05:45 25-11-2025) Да какие скидки, все скидки всегда заложены в цену, никто в ... ничего там не заложено. Саркетплейсы снижают цену по своему усмотрению. Иногда в учерб продавцу продают товар ниже себестоимости. Вы послушайте, что говорят производители. все уже стонут от произвола маркетплейсов
14:34:59 25-11-2025
Гость (14:25:22 25-11-2025) ничего там не заложено. Саркетплейсы снижают цену по своему ... Стонут, но лезут туда продавать свое, ага. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус ? :-)
14:29:18 25-11-2025
"Вы послушайте, что говорят производители. все уже стонут от произвола маркетплейсов"------ Тогда почему не откроют сеть своих лавочек по всей стране? Или "мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус"? Не устраивает, отказывайся.
16:10:44 25-11-2025
цены на продукты взлетели так, что аж дух захватывает и плакать хочется от пустого кошелька