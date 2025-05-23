Миронов призвал правительство снизить индексацию тарифов на электроэнергию
Цена за услугу с 1 июля вырастет на 12,6%
23 мая 2025, 10:45, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал правительство снизить размер запланированной на 1 июля индексации тарифов на электроэнергию. Об этом политик сообщил в разговоре с ТАСС.
Политик напомнил, цены за услугу вырастут для населения на 12,6%. В эту цифру заложено и увеличение затрат на строительство новой генерации, но модернизация некоторых теплоэлектростанций переносится на более поздний срок.
"Причем владельцев ТЭС за это не штрафуют, ведь причина уважительная – задержка поставок оборудования. Короче, вошли в положение. А как же потребители? Получается, они все равно заплатят за отложенные инвестиции", – считает Миронов.
В мае эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук назвал причины роста тарифов ЖКХ.
В апреле президент Владимир Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ. По его мнению, ее нужно проводить постепенно.
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