Миронов призвал правительство снизить индексацию тарифов на электроэнергию

Цена за услугу с 1 июля вырастет на 12,6%

23 мая 2025, 10:45, ИА Амител

Сергей Миронов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал правительство снизить размер запланированной на 1 июля индексации тарифов на электроэнергию. Об этом политик сообщил в разговоре с ТАСС.

Политик напомнил, цены за услугу вырастут для населения на 12,6%. В эту цифру заложено и увеличение затрат на строительство новой генерации, но модернизация некоторых теплоэлектростанций переносится на более поздний срок.

"Причем владельцев ТЭС за это не штрафуют, ведь причина уважительная – задержка поставок оборудования. Короче, вошли в положение. А как же потребители? Получается, они все равно заплатят за отложенные инвестиции", – считает Миронов.

В мае эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук назвал причины роста тарифов ЖКХ.

В апреле президент Владимир Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ. По его мнению, ее нужно проводить постепенно.