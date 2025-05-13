Тарифы ЖКХ могут вырасти на 10% к концу года и на столько же — в 2026-м

В Госдуме пытаются добиться, чтобы рост цен "сопровождался реальными улучшениями и изменениями"

13 мая 2025, 09:52, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

Инфляция в сфере услуг ЖКХ в 2025 году может составить 9,5%, в 2026-м – 7,7%, в 2027-м – 5,1%, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленный Минэкономразвития.

"При этом рост цен в параграфе "прочие услуги" в этом году оценивают в 3,9%, в 2026-м – 2,6%, а в 2027-м – 3,6%", – отмечает издание.

Как пояснила депутат Госдумы Светлана Разворотнева, на рост тарифов ЖКХ может отчасти повлиять предстоящая масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры в стране. Напомним, президент России Владимир Путин поручил до 2030 года провести полную модернизацию всей инфраструктуры ЖКХ, которая обойдется примерно в 4,5 трлн рублей.

"Треть этих денег выделят из бюджетных и околобюджетных источников, а около трех триллионов еще будет нужно где-то взять. Поэтому у нас уже появляются инвестиционные надбавки в тарифах, что тоже влияет на их размер", – пояснила Разворотнева.

Она подчеркнула, что в Госдуме пытаются добиться, чтобы рост цен "сопровождался реальными улучшениями и изменениями".

Как отметил эксперт комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Александр Евсеев, Минэкономразвития в прогнозах ориентируется на уже принятые тарифы, а они, кстати, повысятся уже с июля 2025 года.

По его словам, в среднем цены вырастут на 12% – на электроэнергию, воду, отопление и вывоз мусора, и это примерно соответствует прогнозам министерства по инфляции.

"Сейчас уже есть понимание, какими будут тарифы по каждому виду ресурса вплоть до июля 2026 года, потому что уже все спрогнозировано", – добавил Евсеев.

Ранее Владимир Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ, по его мнению, ее нужно проводить постепенно.