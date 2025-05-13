Тарифы ЖКХ могут вырасти на 10% к концу года и на столько же — в 2026-м
В Госдуме пытаются добиться, чтобы рост цен "сопровождался реальными улучшениями и изменениями"
13 мая 2025, 09:52, ИА Амител
Инфляция в сфере услуг ЖКХ в 2025 году может составить 9,5%, в 2026-м – 7,7%, в 2027-м – 5,1%, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленный Минэкономразвития.
"При этом рост цен в параграфе "прочие услуги" в этом году оценивают в 3,9%, в 2026-м – 2,6%, а в 2027-м – 3,6%", – отмечает издание.
Как пояснила депутат Госдумы Светлана Разворотнева, на рост тарифов ЖКХ может отчасти повлиять предстоящая масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры в стране. Напомним, президент России Владимир Путин поручил до 2030 года провести полную модернизацию всей инфраструктуры ЖКХ, которая обойдется примерно в 4,5 трлн рублей.
"Треть этих денег выделят из бюджетных и околобюджетных источников, а около трех триллионов еще будет нужно где-то взять. Поэтому у нас уже появляются инвестиционные надбавки в тарифах, что тоже влияет на их размер", – пояснила Разворотнева.
Она подчеркнула, что в Госдуме пытаются добиться, чтобы рост цен "сопровождался реальными улучшениями и изменениями".
Как отметил эксперт комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Александр Евсеев, Минэкономразвития в прогнозах ориентируется на уже принятые тарифы, а они, кстати, повысятся уже с июля 2025 года.
По его словам, в среднем цены вырастут на 12% – на электроэнергию, воду, отопление и вывоз мусора, и это примерно соответствует прогнозам министерства по инфляции.
"Сейчас уже есть понимание, какими будут тарифы по каждому виду ресурса вплоть до июля 2026 года, потому что уже все спрогнозировано", – добавил Евсеев.
Ранее Владимир Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ, по его мнению, ее нужно проводить постепенно.
10:05:41 13-05-2025
В заголовке "могут" - лишнее да и с процентом наврали
10:38:43 13-05-2025
Гость (10:05:41 13-05-2025) В заголовке "могут" - лишнее да и с процентом наврали... Конечно,слово "могут" лишнее.Но "В Госдуме пытаются добиться",чтоб ЖКХ реально заработало...
10:11:28 13-05-2025
Вырастут и на много.
10:27:28 13-05-2025
Почему после окончания войны 1945 года всё помаленьку дешевело, а сейчас наоборот? И не помаленьку!
21:02:15 13-05-2025
Гость (10:27:28 13-05-2025) Почему после окончания войны 1945 года всё помаленьку дешеве... сменился строй потому что. вы историю учили?? экономику там и социологию? после 1945 г это все в школе преподавали ващета
10:27:49 13-05-2025
Спасибо всем причастным за нашу счастливую жизнь. ((((
Хорошо, у меня субсидия, хоть не так обидно платить. Когда 100%, а когда 35-50%.
11:07:00 13-05-2025
Пытаются....это называется - стабильность. Стабильное повышение цен - рыночная экономика в действии, хотя когда хвалили ее, говорили о снижении цен.... Мупы последние уничтожили, указом кого?
13:00:51 13-05-2025
С вашей зарплаты сняли больше половины на налоги. Приходите в магазин опять налог НДС 20%. Купили теплицу, заплатили НДС, потом налог на теплицу и даже налог на туалет, если он на фундаменте. Тоже с квартирой. Куплена на зарплату. Еще за кредит не рассчитался,а плати налог и за ЖКХ сколько нарисуют.
21:03:46 13-05-2025
Гость (13:00:51 13-05-2025) С вашей зарплаты сняли больше половины на налоги. Приходите ... и...? кто виноват? если ВЫ ЛИЧНО не понимаете что ндс возвращается 100 проц, разберитесь и не нойте. сына попросите! надоели.