С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий, заявил Мишустин

Так положено по закону, отметил глава правительства РФ

26 марта 2025, 17:50, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 2026 года в России будут проводить двухэтапную индексацию страховых пенсий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе правительства за 2024 год. Его слова передает РИА Новости.

"С 2026 года, как по закону положено, перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля – с учетом роста доходов Социального фонда", – сказал Мишустин.

С 1 апреля текущего года социальные пенсии в России вырастут в среднем до 15,4 тысячи рублей. Размер индексации выплаты зависит от инфляции и прожиточного минимума пенсионера. Социальные пенсии вырастут на 14,75%, в среднем до 15,4 тысячи рублей. Согласно данным Минтруда, увеличение затронет 4,2 миллиона человек.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что рост реальных доходов населения РФ в 2024 году составил почти 8,5% и отразился на потребительском спросе. По его словам, этого удалось достичь благодаря реализации целого ряда социальных программ.