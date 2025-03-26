С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий, заявил Мишустин
Так положено по закону, отметил глава правительства РФ
26 марта 2025, 17:50, ИА Амител
С 2026 года в России будут проводить двухэтапную индексацию страховых пенсий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе правительства за 2024 год. Его слова передает РИА Новости.
"С 2026 года, как по закону положено, перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля – с учетом роста доходов Социального фонда", – сказал Мишустин.
С 1 апреля текущего года социальные пенсии в России вырастут в среднем до 15,4 тысячи рублей. Размер индексации выплаты зависит от инфляции и прожиточного минимума пенсионера. Социальные пенсии вырастут на 14,75%, в среднем до 15,4 тысячи рублей. Согласно данным Минтруда, увеличение затронет 4,2 миллиона человек.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что рост реальных доходов населения РФ в 2024 году составил почти 8,5% и отразился на потребительском спросе. По его словам, этого удалось достичь благодаря реализации целого ряда социальных программ.
18:16:52 26-03-2025
Лучше печатный станок остановите. А то опять будем миллионы получать как в 90-е.
18:49:44 26-03-2025
Жаль вот только доживут до этого не все...
18:52:34 26-03-2025
Почему же то, что "по закону положено", будет исполняться только с 2026-го года? Премьер, выходит, сам признался, что правительство позволяло себе нарушать закон и при этом годами не было одёрнуто ни Госдумой, ни Верховным судом!?
20:17:36 26-03-2025
Доходы Социального фонда могут показать отрицательный рост и значит пенсион уменьшится?
21:01:06 26-03-2025
Сколько не индексируется, всё равно это гроши при постоянном росте цен за всё. Инфляция всё сжирает.
22:35:30 26-03-2025
Видимо необходимы настоящие экономисты, чтобы снизить инфляцию.. два лучше, чем четыре.
23:14:46 26-03-2025
Два раза по 100руб
08:26:23 27-03-2025
Было один раз по 200 и в январе, будет два раза по 100 в феврале и апреле.