Социальные пенсии россиян в среднем вырастут до 15,4 тыс. рублей с 1 апреля

Это произойдет после индексации выплат на 14,75%

24 марта 2025, 11:43, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Социальные пенсии в России вырастут в среднем до 15,4 тысячи рублей с 1 апреля 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянам напомнили, что размер индексации выплаты зависит от инфляции и прожиточного минимума пенсионера. Социальные пенсии вырастут на 14,75%, в среднем до 15,4 тысячи рублей. Согласно данным Минтруда, увеличение затронет 4,2 миллиона человек.

Конкретный размер пенсии зависит от категории выплаты.

“Ветераны Великой Отечественной войны могут получать социальную пенсию на общих основаниях с другими категориями граждан, хотя для них предусмотрены отдельные ежемесячные государственные выплаты", – отметил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Напомним, на такую пенсию могут рассчитывать россияне, не наработавшие право на получение любого другого вида пенсии (страховая, по выслуге лет и так далее). В таком случае выплату назначают на пять лет позже общеустановленного срока: в 65 и 70 лет для женщин и мужчин соответственно. Также социальные пенсии россияне получают по инвалидности или по случаю потери кормильца.

Индексация затронет и государственные пенсии отдельных категорий граждан: