Мизулина опровергла сообщения о блокировке YouTube, распространяемые от ее имени

Тем, кто распространяет информацию, она пригрозила Роскомнадзором

06 февраля 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опровергла информацию о блокировке YouTube, которая распространяются от её имени. Её слова передаёт ТАСС.

По словам Мизулиной, сообщения посылают через фейковый телеграм-канал, а сами они не соответствуют действительности.

Авторам она пригрозила обращением в Роскомнадзор.

Ранее российские власти неоднократно говорили о том, что в данный момент вопрос о возможной блокировке видеохостинга на повестке не стоит.