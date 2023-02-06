Мизулина опровергла сообщения о блокировке YouTube, распространяемые от ее имени
Тем, кто распространяет информацию, она пригрозила Роскомнадзором
06 февраля 2023, 07:16, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опровергла информацию о блокировке YouTube, которая распространяются от её имени. Её слова передаёт ТАСС.
По словам Мизулиной, сообщения посылают через фейковый телеграм-канал, а сами они не соответствуют действительности.
Авторам она пригрозила обращением в Роскомнадзор.
Ранее российские власти неоднократно говорили о том, что в данный момент вопрос о возможной блокировке видеохостинга на повестке не стоит.
Комментарии 2