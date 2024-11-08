Много пожарных, машин и поезд. Видео с места крупного возгорания в гаражах в Барнауле
Огонь локализовали на площади около 1000 кв. метров
08 ноября 2024, 10:00, ИА Амител
В Барнауле пожарные продолжают борьбу с крупным возгоранием в гаражных боксах на улице Попова. Напомним, сообщение о пожаре поступило в 05:23.
По последним данным, возгорание локализовали на площади около 1000 кв. метров. На момент локализации работали: пожарный поезд, шесть многофункциональных стволов, лафетный ствол, семь звеньев газодымозащитной службы.
"Погибших и пострадавших нет", – подчеркнули в алтайском МЧС.
11:10:37 08-11-2024
что-то на Попова всё горит