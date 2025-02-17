Температура опустится до -5 градусов

17 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Зима в городе Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае днем 17 февраля обойдется преимущественно без осадков, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит 0...-5 градусов. В утренние часы местами ожидается изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует южный, 2-7 м/с, однако местами обещают порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -3...-5 градусов. Также преимущественно без осадков, а дороги местами скует все та же гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с.