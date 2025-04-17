Многодетная мать из Новосибирска семь лет не может добиться алиментов от бывшего мужа
Мужчина задолжал почти два миллиона рублей
17 апреля 2025, 17:15, ИА Амител
39-летняя многодетная мать из Новосибирска уже семь лет добивается алиментов от бывшего мужа. Мужчина задолжал детям почти два миллиона рублей, его объявили в розыск, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Сибирячка вышла замуж десять лет назад, у пары родилось трое детей. Но брак распался. По словам женщины, ее экс-супруг "всегда был не сильно надежным человеком".
"Желанием зарабатывать он вообще не отличался. Стал пропадать на сайтах знакомств. В анкетах писал, что он чуть ли не мачо. Когда мне знакомые скинули его анкету, я не поверила", – вспоминает она.
Терпеть выходки мужа многодетная мать не стала, и в 2018 году супруги развелись. Суд обязал мужчину выплачивать детям алименты. Первое время он перечислял по восемь тысяч рублей, но в 2019 году "платежи прекратились", говорит женщина. За неуплату многодетного отца ограничили в управлении транспортным средством и привлекли к 40 часам общественных работ.
Но в суд должник не явился. Сибиряка объявили в розыск и поймали в паспортном столе, когда он пришел поменять документы. Со слов многодетной мамы, с него взяли объяснительную и отпустили. При этом никаких долгов по алиментам он не оплатил.
Тогда женщина снова решила найти бывшего супруга: выяснила его новый адрес, с кем он живет, номер телефона. Информацию передала приставам.
"Он жил в Заельцовском районе с новой женщиной – в их дом и пришли приставы. На него был составлен административный протокол, и к тем 40 часам, которые он должен был отработать, суд назначил еще 30 сверху. Он их отработал. Пока работал – выплачивал алименты. В общей сложности отдал 20 тысяч", – рассказала сибирячка.
Как только отработка закончилась, мужчина пропал. Его бывшая супруга говорит, что он сменил номер телефона, место жительства и больше не появлялся. Женщина написала заявление приставам и настояла, чтобы в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей".
Приставы выехали на прошлое место жительства должника. Его сожительница объяснила, что больше не живет с ним. Сейчас мужчина числится в розыске на сайте ГУ ФССП России по Новосибирской области. Многодетная мать боится, что ее бывшему мужу снова удастся избежать привлечения к ответственности.
18:04:51 17-04-2025
Головой надо думать, а не промежностью.
21:10:57 17-04-2025
Гость (18:04:51 17-04-2025) Головой надо думать, а не промежностью. ... А муДжик вообще не обязан думать как дети получаются?
18:53:55 17-04-2025
По словам женщины, ее экс-супруг "всегда был не сильно надежным человеком".---- Странная женщина, страаааанная...)
20:30:27 17-04-2025
Ради алиментов или маткапитала рожала? А из-за любви к детям.
11:08:40 18-04-2025
Работать не пробовала? Нарожала от не слишком надёжного теперь ходит везде , жизнь ему портит. Интересно, а приставы о нее тоже прячутся?