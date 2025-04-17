Многодетная мать из Новосибирска семь лет не может добиться алиментов от бывшего мужа

Мужчина задолжал почти два миллиона рублей

17 апреля 2025, 17:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

39-летняя многодетная мать из Новосибирска уже семь лет добивается алиментов от бывшего мужа. Мужчина задолжал детям почти два миллиона рублей, его объявили в розыск, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Сибирячка вышла замуж десять лет назад, у пары родилось трое детей. Но брак распался. По словам женщины, ее экс-супруг "всегда был не сильно надежным человеком".

"Желанием зарабатывать он вообще не отличался. Стал пропадать на сайтах знакомств. В анкетах писал, что он чуть ли не мачо. Когда мне знакомые скинули его анкету, я не поверила", – вспоминает она.

Терпеть выходки мужа многодетная мать не стала, и в 2018 году супруги развелись. Суд обязал мужчину выплачивать детям алименты. Первое время он перечислял по восемь тысяч рублей, но в 2019 году "платежи прекратились", говорит женщина. За неуплату многодетного отца ограничили в управлении транспортным средством и привлекли к 40 часам общественных работ.

Но в суд должник не явился. Сибиряка объявили в розыск и поймали в паспортном столе, когда он пришел поменять документы. Со слов многодетной мамы, с него взяли объяснительную и отпустили. При этом никаких долгов по алиментам он не оплатил.

Тогда женщина снова решила найти бывшего супруга: выяснила его новый адрес, с кем он живет, номер телефона. Информацию передала приставам.

"Он жил в Заельцовском районе с новой женщиной – в их дом и пришли приставы. На него был составлен административный протокол, и к тем 40 часам, которые он должен был отработать, суд назначил еще 30 сверху. Он их отработал. Пока работал – выплачивал алименты. В общей сложности отдал 20 тысяч", – рассказала сибирячка.

Как только отработка закончилась, мужчина пропал. Его бывшая супруга говорит, что он сменил номер телефона, место жительства и больше не появлялся. Женщина написала заявление приставам и настояла, чтобы в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей".

Приставы выехали на прошлое место жительства должника. Его сожительница объяснила, что больше не живет с ним. Сейчас мужчина числится в розыске на сайте ГУ ФССП России по Новосибирской области. Многодетная мать боится, что ее бывшему мужу снова удастся избежать привлечения к ответственности.