Многодетные родители в Алтайском крае могут получить статус ветерана труда

Право на получение статуса "Ветеран труда" должны иметь оба родителя

23 января 2026, 12:00, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Многодетная семья / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Фракция "Справедливая Россия" в Алтайском крае выступила с инициативой расширить круг граждан, которые могут претендовать на звание "Ветеран труда". Соответствующее обращение депутат краевого парламента Александр Молотов направил губернатору региона.

В документе предлагается изменить действующий порядок присвоения почетного звания для многодетных семей. По мнению депутатов, право на получение статуса "Ветеран труда" должны иметь оба родителя, воспитавшие пятерых и более детей, при условии наличия установленного трудового стажа – не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Сейчас законодательство допускает присвоение этого звания только одному из родителей, что представители фракции считают несправедливым, поскольку участие в воспитании детей принимают оба супруга.

Отдельное внимание в обращении уделено родителям, воспитывающим детей с инвалидностью. Депутаты предложили предусмотреть для них возможность получения звания "Ветеран труда" при наличии необходимого стажа работы. Во фракции отмечают, что такие семьи сталкиваются с повышенной нагрузкой и объективно нуждаются в дополнительной социальной поддержке со стороны государства.

Авторы инициативы выразили надежду, что региональные власти поддержат предложенные изменения. По их мнению, расширение критериев присвоения звания позволит многодетным семьям и родителям детей-инвалидов получить заслуженное признание и дополнительные меры социальной защиты.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с февраля 2026 года увеличат размер единовременной выплаты при рождении ребенка. После индексации пособий сумма матподдержки для семей составит почти 28,5 тысячи рублей.

Комментарии

Avatar Picture
Шинник

12:09:37 23-01-2026

а Ветеран труда региональный или общероссийский ?

Денежные выплаты:
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) — 900 рублей

ЖКХ
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — 50%

Транспорт
Скидка в размере 50% стоимости проезда

Здравоохранение
Бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:26 23-01-2026

Шинник (12:09:37 23-01-2026) а Ветеран труда региональный или общероссийский ?Ден... Уже целых 935 р.!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:43 23-01-2026

Шинник (12:09:37 23-01-2026) а Ветеран труда региональный или общероссийский ?Ден... одноразовых.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:32 23-01-2026

Шинник (12:09:37 23-01-2026) а Ветеран труда региональный или общероссийский ?Ден... Зубки уже отменили в алтайском крае. За свой счет будут делать

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:15:08 23-01-2026

Героя России надо давать...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:49 23-01-2026

Опять балаболы-популисты свою шарманку завели, к выборам готовятся.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:48 23-01-2026

Почему пятерых? Многодетная семья - от трёх детей! Всем многодетным давайте!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:13:48 23-01-2026

смешно: семья пьяниц нарожали детей, которые в будущем или спились, или померли, а родители - алкаши получили ветеранов труда. Так такой "труд" должен быть во благо страны, а плодить ради числа - не на пользу ни людям, ни стране. Ну придумают же наши "реформаторы".....

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:03 23-01-2026

Знаю семью, где из пятерых детей трое уголовников. За это ветерана давать? Ну не знаю.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:24 23-01-2026

Вы внимательно читали текст? 5 детей, стад 20 лет для женщины. Для мужчины -25 лет. Алкоголики работают? Вопрос, как женщине, 5 раз уходящей в декрет и отпуск по уходу до 3 лет, набрать стаж 20 лет?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:48 23-01-2026

Гость (14:41:24 23-01-2026) Вы внимательно читали текст? 5 детей, стад 20 лет для женщин... декрет в стаж кажется теперь вписывают

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:04:21 23-01-2026

Гость (14:41:24 23-01-2026) Вы внимательно читали текст? 5 детей, стад 20 лет для женщин... еще как.. в жэу все сантехники и дворники такие

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:58:52 23-01-2026

Шинник (12:09:37 23-01-2026) а Ветеран труда региональный или общероссийский ?Ден... Не дай Бог, если эта ветеранка получит инвалидность и начислят пенсию по инвалидности, то ЕДВ - 935 рублей с треском отберут - слишком жирно,8 считает СФР.

  1 Нравится
Ответить
