Многодетные родители в Алтайском крае могут получить статус ветерана труда
Право на получение статуса "Ветеран труда" должны иметь оба родителя
23 января 2026, 12:00, ИА Амител
Фракция "Справедливая Россия" в Алтайском крае выступила с инициативой расширить круг граждан, которые могут претендовать на звание "Ветеран труда". Соответствующее обращение депутат краевого парламента Александр Молотов направил губернатору региона.
В документе предлагается изменить действующий порядок присвоения почетного звания для многодетных семей. По мнению депутатов, право на получение статуса "Ветеран труда" должны иметь оба родителя, воспитавшие пятерых и более детей, при условии наличия установленного трудового стажа – не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Сейчас законодательство допускает присвоение этого звания только одному из родителей, что представители фракции считают несправедливым, поскольку участие в воспитании детей принимают оба супруга.
Отдельное внимание в обращении уделено родителям, воспитывающим детей с инвалидностью. Депутаты предложили предусмотреть для них возможность получения звания "Ветеран труда" при наличии необходимого стажа работы. Во фракции отмечают, что такие семьи сталкиваются с повышенной нагрузкой и объективно нуждаются в дополнительной социальной поддержке со стороны государства.
Авторы инициативы выразили надежду, что региональные власти поддержат предложенные изменения. По их мнению, расширение критериев присвоения звания позволит многодетным семьям и родителям детей-инвалидов получить заслуженное признание и дополнительные меры социальной защиты.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с февраля 2026 года увеличат размер единовременной выплаты при рождении ребенка. После индексации пособий сумма матподдержки для семей составит почти 28,5 тысячи рублей.
а Ветеран труда региональный или общероссийский ?
Денежные выплаты:
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) — 900 рублей
ЖКХ
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — 50%
Транспорт
Скидка в размере 50% стоимости проезда
Здравоохранение
Бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов
12:21:26 23-01-2026
Шинник (12:09:37 23-01-2026) а Ветеран труда региональный или общероссийский ?Ден... Уже целых 935 р.!
12:21:43 23-01-2026
Шинник (12:09:37 23-01-2026) а Ветеран труда региональный или общероссийский ?Ден... одноразовых.
12:39:32 23-01-2026
Шинник (12:09:37 23-01-2026) а Ветеран труда региональный или общероссийский ?Ден... Зубки уже отменили в алтайском крае. За свой счет будут делать
12:15:08 23-01-2026
Героя России надо давать...
12:42:49 23-01-2026
Опять балаболы-популисты свою шарманку завели, к выборам готовятся.
13:09:48 23-01-2026
Почему пятерых? Многодетная семья - от трёх детей! Всем многодетным давайте!
13:13:48 23-01-2026
смешно: семья пьяниц нарожали детей, которые в будущем или спились, или померли, а родители - алкаши получили ветеранов труда. Так такой "труд" должен быть во благо страны, а плодить ради числа - не на пользу ни людям, ни стране. Ну придумают же наши "реформаторы".....
14:15:03 23-01-2026
Знаю семью, где из пятерых детей трое уголовников. За это ветерана давать? Ну не знаю.
14:41:24 23-01-2026
Вы внимательно читали текст? 5 детей, стад 20 лет для женщины. Для мужчины -25 лет. Алкоголики работают? Вопрос, как женщине, 5 раз уходящей в декрет и отпуск по уходу до 3 лет, набрать стаж 20 лет?
15:47:48 23-01-2026
Гость (14:41:24 23-01-2026) Вы внимательно читали текст? 5 детей, стад 20 лет для женщин... декрет в стаж кажется теперь вписывают
21:04:21 23-01-2026
Гость (14:41:24 23-01-2026) Вы внимательно читали текст? 5 детей, стад 20 лет для женщин... еще как.. в жэу все сантехники и дворники такие
21:58:52 23-01-2026
Шинник (12:09:37 23-01-2026) а Ветеран труда региональный или общероссийский ?Ден... Не дай Бог, если эта ветеранка получит инвалидность и начислят пенсию по инвалидности, то ЕДВ - 935 рублей с треском отберут - слишком жирно,8 считает СФР.