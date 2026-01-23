Многодетные родители в Алтайском крае могут получить статус ветерана труда

Право на получение статуса "Ветеран труда" должны иметь оба родителя

23 января 2026, 12:00, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Фракция "Справедливая Россия" в Алтайском крае выступила с инициативой расширить круг граждан, которые могут претендовать на звание "Ветеран труда". Соответствующее обращение депутат краевого парламента Александр Молотов направил губернатору региона.

В документе предлагается изменить действующий порядок присвоения почетного звания для многодетных семей. По мнению депутатов, право на получение статуса "Ветеран труда" должны иметь оба родителя, воспитавшие пятерых и более детей, при условии наличия установленного трудового стажа – не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Сейчас законодательство допускает присвоение этого звания только одному из родителей, что представители фракции считают несправедливым, поскольку участие в воспитании детей принимают оба супруга.

Отдельное внимание в обращении уделено родителям, воспитывающим детей с инвалидностью. Депутаты предложили предусмотреть для них возможность получения звания "Ветеран труда" при наличии необходимого стажа работы. Во фракции отмечают, что такие семьи сталкиваются с повышенной нагрузкой и объективно нуждаются в дополнительной социальной поддержке со стороны государства.

Авторы инициативы выразили надежду, что региональные власти поддержат предложенные изменения. По их мнению, расширение критериев присвоения звания позволит многодетным семьям и родителям детей-инвалидов получить заслуженное признание и дополнительные меры социальной защиты.

