Размер выплаты при рождении ребенка вырастет с 1 февраля в Алтайском крае

Мера поддержки положена всем семьям независимо от уровня дохода и факта трудоустройства

22 января 2026, 13:45, ИА Амител

Мама с младенцем на руках / Фото: amic.ru

В Алтайском крае с февраля 2026 года увеличат размер единовременной выплаты при рождении ребенка. После индексации пособий сумма матподдержки для семей составит почти 28,5 тысячи рублей.

Как сообщили в Социальном фонде России по Алтайскому краю, с 1 февраля размер единовременной выплаты вырастет по сравнению с прошлым годом, когда родители получали около 27 тысяч рублей. Индексация проводится ежегодно и затрагивает все федеральные пособия.

Выплата положена всем семьям независимо от уровня дохода и факта трудоустройства. Работающим родителям средства перечисляются автоматически. Неработающие могут подать заявление в отделение Социального фонда или через портал "Госуслуги" в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. При появлении на свет двойни или тройни пособие выплачивается на каждого новорожденного.

В Социальном фонде уточнили, что в 2025 году единовременную выплату при рождении ребенка в Алтайском крае получили около 11,3 тысячи семей.

Ранее сообщалось, что более 40 социальных выплат в России будут проиндексированы в 2026 году. Повышение коснется пособий, дотаций и маткапитала.