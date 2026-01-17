Более 40 социальных выплат в России будут проиндексированы в 2026 году

Повышение коснется пособий, дотаций и маткапитала

17 января 2026, 13:35, ИА Амител

В России регулярно происходит увеличение объемов социальных пособий. В феврале граждан ожидает очередное повышение размеров выплат. Данное увеличение коснется более 40 различных видов пособий. Об этом сообщили представители пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

В опубликованных материалах указано, что индексация составит 5,6%. Увеличение затронет, среди прочего, денежные пособия и компенсационные выплаты. В частности, увеличится размер материнского капитала. При появлении на свет первенца сумма выплаты составит около 729 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно свыше 234 тысяч рублей.

Кроме этого, планируется индексация единовременного пособия при рождении ребенка. Его размер возрастет до 28,5 тысячи рублей. Будут увеличены и ежемесячные пособия Героям труда, а также многодетным матерям, имеющим звание "Мать-Героиня". С февраля будет проведена индексация выплат ветеранам и гражданам России, имеющим инвалидность. Возрастут размеры страховых выплат и пособий по безработице.