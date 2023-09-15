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Мобилизованные не вернутся домой до окончания СВО, заявили в Госдуме

По словам Андрея Картаполова, ротации не будет

15 сентября 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

Мобилизованные россияне не вернутся домой до конца СВО, заявил "Ленте.ру" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Ротация никакая не предусмотрена", – уточнил парламентарий.

В то же время он отметил, что мобилизованным положен отпуск каждые полгода. Причем в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу. 

15 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент уже 300 тысяч человек подписали контракт в качестве добровольцев.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу утвердил список болезней, с которыми ограниченно годным нельзя служить по контракту в ВС РФ.

Армия Мобилизация

Комментарии 6

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Гость

21:13:40 15-09-2023

Это понятно. Но не давать отпуска не проводить постоянно ротацию на переднем крае это преступление против жизни граждан на СВО.

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Гость

21:39:36 15-09-2023

А когда это СВО закончится? Что там по плану у Путина?

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Гость

23:32:07 15-09-2023

Гость (21:39:36 15-09-2023) А когда это СВО закончится? Что там по плану у Путина?... Ужин

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Гость

10:03:26 16-09-2023

Гость (21:39:36 15-09-2023) А когда это СВО закончится? Что там по плану у Путина?... пока всех детей Гитлера не передавят....

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Гость

22:31:08 15-09-2023

Так это все и так знали.

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Гость

00:05:01 17-09-2023

Гость (22:31:08 15-09-2023) Так это все и так знали.... что картаполов в воздухе переобувается?

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