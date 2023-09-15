Мобилизованные не вернутся домой до окончания СВО, заявили в Госдуме
По словам Андрея Картаполова, ротации не будет
15 сентября 2023, 20:30, ИА Амител
Фото: mil.ru
Мобилизованные россияне не вернутся домой до конца СВО, заявил "Ленте.ру" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Ротация никакая не предусмотрена", – уточнил парламентарий.
В то же время он отметил, что мобилизованным положен отпуск каждые полгода. Причем в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу.
15 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент уже 300 тысяч человек подписали контракт в качестве добровольцев.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу утвердил список болезней, с которыми ограниченно годным нельзя служить по контракту в ВС РФ.
21:13:40 15-09-2023
Это понятно. Но не давать отпуска не проводить постоянно ротацию на переднем крае это преступление против жизни граждан на СВО.
21:39:36 15-09-2023
А когда это СВО закончится? Что там по плану у Путина?
23:32:07 15-09-2023
Гость (21:39:36 15-09-2023) А когда это СВО закончится? Что там по плану у Путина?... Ужин
10:03:26 16-09-2023
Гость (21:39:36 15-09-2023) А когда это СВО закончится? Что там по плану у Путина?... пока всех детей Гитлера не передавят....
22:31:08 15-09-2023
Так это все и так знали.
00:05:01 17-09-2023
Гость (22:31:08 15-09-2023) Так это все и так знали.... что картаполов в воздухе переобувается?