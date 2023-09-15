Мобилизованные не вернутся домой до окончания СВО, заявили в Госдуме

По словам Андрея Картаполова, ротации не будет

15 сентября 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: mil.ru

Мобилизованные россияне не вернутся домой до конца СВО, заявил "Ленте.ру" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Ротация никакая не предусмотрена", – уточнил парламентарий.

В то же время он отметил, что мобилизованным положен отпуск каждые полгода. Причем в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу.

15 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент уже 300 тысяч человек подписали контракт в качестве добровольцев.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу утвердил список болезней, с которыми ограниченно годным нельзя служить по контракту в ВС РФ.