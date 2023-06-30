Мобильная связь в России может стать дороже на пять процентов

О необходимости повышения стоимости тарифов заявляют операторы

30 июня 2023, 08:52, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Операторы мобильной связи на сессии с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявили о необходимости поднятия стоимости тарифов в стране на 5%. Об этом сообщает "Коммерсант".

В Министерстве цифрового развития отметили, что данные изменения возможны только при выполнении ряда условий, таких как обеспечение доступности услуг связи для всех категорий населения, плавный и поэтапный рост тарифов, а также наличие обязательств по инвестициям в развитие технологий в сфере связи.

Отмечается, что в прошлом году правительство страны отказалось от дополнительных мер поддержки операторов.