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Мобильная связь в России может стать дороже на пять процентов

О необходимости повышения стоимости тарифов заявляют операторы

30 июня 2023, 08:52, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Операторы мобильной связи на сессии с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявили о необходимости поднятия стоимости тарифов в стране на 5%. Об этом сообщает "Коммерсант".

В Министерстве цифрового развития отметили, что данные изменения возможны только при выполнении ряда условий, таких как обеспечение доступности услуг связи для всех категорий населения, плавный и поэтапный рост тарифов, а также наличие обязательств по инвестициям в развитие технологий в сфере связи.

Отмечается, что в прошлом году правительство страны отказалось от дополнительных мер поддержки операторов.

Экономика

Комментарии 8

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Гость

08:55:43 30-06-2023

не может а станет и не на 5 а на 10

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Гость

09:18:12 30-06-2023

Так они и так постоянно повышают тарифы и не на 5% или речь про "архивные" но тогда это нарушение законодательства т.к. в одностороннем порядке изменять условия договора запрещено. Хотя кто последнее время обращает внимание на законы

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Гость

09:20:50 30-06-2023

Шо, опять? МТС тарифы постоянно поднимает, да еще и комиссию за оплату ввел.

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Александр

09:41:19 30-06-2023

Они и так постоянно цены поднимают

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Назар

09:42:44 30-06-2023

Прекратите платить миллионы за рекламу Нагиеву, Бондарчуку и будет вам 25 процентов прибыли !!!

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Гость

10:09:42 30-06-2023

За последний год Мегафон поднял цену по моему тарифу уже 2 раза, первый раз на 20%, второй раз недавно в июне на 16 %. Мало все что-ли ?

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Гость

12:29:57 30-06-2023

Гость (10:09:42 30-06-2023) За последний год Мегафон поднял цену по моему тарифу уже 2 р... И дополнительную плату ввел за "аренду" оборудования для домашнего ТВ и интернета

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Гость

13:03:21 30-06-2023

Мегафон с завтрашнего дня на 20% дороже у меня станет.

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