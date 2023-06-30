Мобильная связь в России может стать дороже на пять процентов
О необходимости повышения стоимости тарифов заявляют операторы
30 июня 2023, 08:52, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Операторы мобильной связи на сессии с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявили о необходимости поднятия стоимости тарифов в стране на 5%. Об этом сообщает "Коммерсант".
В Министерстве цифрового развития отметили, что данные изменения возможны только при выполнении ряда условий, таких как обеспечение доступности услуг связи для всех категорий населения, плавный и поэтапный рост тарифов, а также наличие обязательств по инвестициям в развитие технологий в сфере связи.
Отмечается, что в прошлом году правительство страны отказалось от дополнительных мер поддержки операторов.
08:55:43 30-06-2023
не может а станет и не на 5 а на 10
09:18:12 30-06-2023
Так они и так постоянно повышают тарифы и не на 5% или речь про "архивные" но тогда это нарушение законодательства т.к. в одностороннем порядке изменять условия договора запрещено. Хотя кто последнее время обращает внимание на законы
09:20:50 30-06-2023
Шо, опять? МТС тарифы постоянно поднимает, да еще и комиссию за оплату ввел.
09:41:19 30-06-2023
Они и так постоянно цены поднимают
09:42:44 30-06-2023
Прекратите платить миллионы за рекламу Нагиеву, Бондарчуку и будет вам 25 процентов прибыли !!!
10:09:42 30-06-2023
За последний год Мегафон поднял цену по моему тарифу уже 2 раза, первый раз на 20%, второй раз недавно в июне на 16 %. Мало все что-ли ?
12:29:57 30-06-2023
Гость (10:09:42 30-06-2023) За последний год Мегафон поднял цену по моему тарифу уже 2 р... И дополнительную плату ввел за "аренду" оборудования для домашнего ТВ и интернета
13:03:21 30-06-2023
Мегафон с завтрашнего дня на 20% дороже у меня станет.