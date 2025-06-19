Модульные медицинские блоки устанавливают в загородных лагерях Барнаула

Медцентры планируют разместить во всех муниципальных местах отдыха детей

19 июня 2025, 15:20, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Устанавливать модульные медицинские блоки начали в барнаульских загородных лагерях. Накануне старта летней оздоровительной кампании 2025 года один из них появился в "Медвежонке". Об этом сообщили в администрации города.

17 июня детский оздоровительный лагерь "Медвежонок" посетили замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов, председатель городского комитета по образованию Андрей Муль, а также руководитель городского Центра отдыха и оздоровления "Каникулы" Денис Краснов. Они оценили качество работ по установке модульного медблока, а также обсудили дальнейшую реновацию этого и других барнаульских лагерей.

Врач-педиатр Юлия Кузьмина отметила, что в новом медпункте, состоящем из шести модулей, особенно приятно работать. Здесь располагаются склад, две комнаты, душевая с тамбуром, буфет, фильтр, изолятор, кабинеты медсестры и приема врача, а также процедурный кабинет и туалетные комнаты.

"В перспективе в каждом из семи муниципальных лагерей Барнаула появятся аналогичные медцентры – это требование времени. Кроме того, мы продолжаем возводить санитарно-гигиенические комнаты, которые отвечают всем современным требованиям. В течение пяти лет эту работу должны завершить, создав максимально безопасные и комфортные условия в наших лагерях", – отметил замглавы администрации Барнаула по социальной политике.

Также руководитель "Медвежонка" Анна Овчаренко рассказала, что за предыдущие два года в лагере установили пластиковые окна, капитально отремонтировали кровли спальных корпусов и складов, смонтировали современные системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, а также частично заменили мебель и посуду в столовой. Средства на эти цели были выделены из городского бюджета.

Кроме того, сейчас в лагере рассматривают возможность капитального ремонта столовой и ее расширение. Обеденные залы планируют соединить таким образом, чтобы кухни и мойки обслуживали обе части комплекса. А в 2027 году здесь установят два жилых корпуса, каждый из которых дополнительно вместит по 50 детей. Это позволит принимать до 300 отдыхающих за смену. Финансирование будет проходить за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Александр Артемов также отметил, что до сентября 2025 года комитетам предстоит разработать план по развитию инфраструктуры детских лагерей. Соответствующее поручение дал глава Барнаула Вячеслав Франк.

"Медвежонок" открыл свои двери для детей более 55 лет назад. Сейчас это один из самых востребованных оздоровительных лагерей – в текущем летнем сезоне здесь планируют провести четыре смены с участием около 750 детей.