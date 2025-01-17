Мокрый снег, местами метели. О погоде в Алтайском крае 17 января
На дорогах местами ожидается гололедица
17 января 2025, 06:00, ИА Амител
Многоэтажный дом. Окно. Зима / Фото: amic.ru
В Алтайском крае днем 17 января по югу ожидается мокрый снег, местами метели. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
По краю температура составит 0...-5 градусов. Небольшой снег, дороги местами скует гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -2...-4 градуса. Обещают также небольшой снег, на дорогах местами гололедица.
Ветер подует юго-западный, 5-10 м/с.
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