Мокрый снег. О погоде в Барнауле 7 октября

В этот день в краевой столице пройдет мокрый снег

07 октября 2025, 06:00, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

От 0 до +5 градусов ожидается в Алтайском крае 7 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +2 до +4 градусов. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 4–9 м/с.