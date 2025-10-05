Снегопады и шквальный ветер атакуют Алтайский край
Непогода продлится минимум до 8 октября
05 октября 2025, 16:00, ИА Амител
По данным регионального Гидрометцентра, жителям Алтайского края предстоит пережить несколько холодных дней с отрицательными температурами и осадками в виде дождя и мокрого снега.
6 октября станет самым холодным днем периода: ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов, а в предгорьях – до -10. Днем температура составит -3...+2 градуса, и только на западе края местами прогреется до +7. В восточных и северных районах ожидаются небольшие снегопады с гололедными явлениями, на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер усилится до 16 м/с.
В Барнауле погодные условия будут несколько мягче:
6 октября: ночью -2...-4 градуса, днем +1...+3 градуса с мокрым снегом к концу дня;
7 октября: ночью до -4 градусов, днем до +2 градусов с мокрым снегом и дождем;
8 октября: ночью -1 градус, днем всего +1 градус с осадками в виде мокрого снега.
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в утренние часы и рекомендуют автовладельцам быть особенно внимательными. Также советуют жителям края тепло одеваться и учитывать сложные погодные условия при планировании поездок.
