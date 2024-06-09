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Молния ударила в колокольню храма в Барнауле

От резкого звука все прихожане присели

09 июня 2024, 15:10, ИА Амител

Купол храма / Фото: телеграм-канал Вкурсе22
Купол храма / Фото: телеграм-канал Вкурсе22

В Барнауле молния ударила в колокольню Знаменского храма. Об этом сообщает телеграм-канал "В курсе 22".

Как в своих социальных сетях рассказала заслуженная артистка России Виктория Гальцева, от сильного удара все задрожало, а прихожане присели.

"Всенощное бдение только начиналось и служба не прервалась ни на секунду! Основной удар пришелся на помещение под главным колоколом-благовестом. Взрывом вырвало светильники", – написала Гальцева.

Она добавила, что в храме сработала автоматика и возгорания не произошло.

Барнаул Погода

Комментарии 18

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Бартоломео

15:35:01 09-06-2024

В праведников попасть пыталси?? Да? Хе-хе

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Андрей

15:36:17 09-06-2024

Конечно, сработала автоматика! В Храме!

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Бартоломео

15:53:15 09-06-2024

Господь молнией разве праведников поражает? А ? Хе-хе

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Бартоломео

15:59:35 09-06-2024

Молния ... В храм ... С чего бы?

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Элен без ребят

17:23:29 09-06-2024

наверное, согрешили где-то и боженька решил покарать.

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Гость

17:50:30 09-06-2024

Элен без ребят (17:23:29 09-06-2024) наверное, согрешили где-то и боженька решил покарать. ... "Когда слепые ведут слепых на свою погибель", то все случается.

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Гость

17:35:45 09-06-2024

По делам "награда"

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Гость

18:49:07 09-06-2024

Законы Божьи не нарушали?

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Гость

20:45:46 09-06-2024

Не автоматика сработала, а Бог отвел

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Гость

20:58:48 09-06-2024

Все поупражнялись в острословии

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Гость

21:42:13 09-06-2024

Знаменский монастырь..Знамение.

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Гость

22:04:59 09-06-2024

Может это связано с мощами , которые недавно привезли ? Человек делал перевод Библии , это же не просто слова заменить на другом языке , а передать содержание смыслом , подобно прожить всё что было описано в Библии .

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Гость

22:37:28 09-06-2024

Напомнил кое-кому о своём существовании

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Гость

08:20:46 10-06-2024

Небеса решили ударить в колокола!

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Гость

08:44:48 10-06-2024

Молния ударила в храм, тем самым доказав важность изучения физики, в части высоких энергий и плазмы, а отнюдь не старых еврейских сказок на ночь.

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Гость

09:04:47 10-06-2024

Гость (08:44:48 10-06-2024) Молния ударила в храм, тем самым доказав важность изучения ф... Уважаемый, профессор кислых щей, академик Дмитрий Сахаров , создатель водородной бомбы, почему то верил Богу из еврейских сказок.

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Гость

09:52:28 10-06-2024

Он верил не богу, а Боннэр, а это, согласитесь, две большие разницы.

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Гость

09:05:56 10-06-2024

В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан...
Нет, и в церкви все не так
Все не так как надо.

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