Молния ударила в колокольню храма в Барнауле

От резкого звука все прихожане присели

09 июня 2024, 15:10, ИА Амител

Купол храма / Фото: телеграм-канал Вкурсе22

В Барнауле молния ударила в колокольню Знаменского храма. Об этом сообщает телеграм-канал "В курсе 22".

Как в своих социальных сетях рассказала заслуженная артистка России Виктория Гальцева, от сильного удара все задрожало, а прихожане присели.

"Всенощное бдение только начиналось и служба не прервалась ни на секунду! Основной удар пришелся на помещение под главным колоколом-благовестом. Взрывом вырвало светильники", – написала Гальцева.

Она добавила, что в храме сработала автоматика и возгорания не произошло.