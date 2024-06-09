Молния ударила в колокольню храма в Барнауле
От резкого звука все прихожане присели
09 июня 2024, 15:10, ИА Амител
Купол храма / Фото: телеграм-канал Вкурсе22
В Барнауле молния ударила в колокольню Знаменского храма. Об этом сообщает телеграм-канал "В курсе 22".
Как в своих социальных сетях рассказала заслуженная артистка России Виктория Гальцева, от сильного удара все задрожало, а прихожане присели.
"Всенощное бдение только начиналось и служба не прервалась ни на секунду! Основной удар пришелся на помещение под главным колоколом-благовестом. Взрывом вырвало светильники", – написала Гальцева.
Она добавила, что в храме сработала автоматика и возгорания не произошло.
15:35:01 09-06-2024
В праведников попасть пыталси?? Да? Хе-хе
15:36:17 09-06-2024
Конечно, сработала автоматика! В Храме!
15:53:15 09-06-2024
Господь молнией разве праведников поражает? А ? Хе-хе
15:59:35 09-06-2024
Молния ... В храм ... С чего бы?
17:23:29 09-06-2024
наверное, согрешили где-то и боженька решил покарать.
17:50:30 09-06-2024
Элен без ребят (17:23:29 09-06-2024) наверное, согрешили где-то и боженька решил покарать. ... "Когда слепые ведут слепых на свою погибель", то все случается.
17:35:45 09-06-2024
По делам "награда"
18:49:07 09-06-2024
Законы Божьи не нарушали?
20:45:46 09-06-2024
Не автоматика сработала, а Бог отвел
20:58:48 09-06-2024
Все поупражнялись в острословии
21:42:13 09-06-2024
Знаменский монастырь..Знамение.
22:04:59 09-06-2024
Может это связано с мощами , которые недавно привезли ? Человек делал перевод Библии , это же не просто слова заменить на другом языке , а передать содержание смыслом , подобно прожить всё что было описано в Библии .
22:37:28 09-06-2024
Напомнил кое-кому о своём существовании
08:20:46 10-06-2024
Небеса решили ударить в колокола!
08:44:48 10-06-2024
Молния ударила в храм, тем самым доказав важность изучения физики, в части высоких энергий и плазмы, а отнюдь не старых еврейских сказок на ночь.
09:04:47 10-06-2024
Гость (08:44:48 10-06-2024) Молния ударила в храм, тем самым доказав важность изучения ф... Уважаемый, профессор кислых щей, академик Дмитрий Сахаров , создатель водородной бомбы, почему то верил Богу из еврейских сказок.
09:52:28 10-06-2024
Он верил не богу, а Боннэр, а это, согласитесь, две большие разницы.
09:05:56 10-06-2024
В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан...
Нет, и в церкви все не так
Все не так как надо.