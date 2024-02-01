Молодежь и пенсионеры плетут маскировочные сети для СВО в алтайском штабе поддержки

Штаб открыт для всех, кто хочет помочь

01 февраля 2024, 13:00, ИА Амител

Общественный штаб в Барнауле / Фото: пресс-служба "Единой России"

В штабе общественной поддержки Алтайского края теперь есть новая площадка для волонтерской деятельности – там плетут маскировочные сети для участников СВО. Ее открыли "Женское движение Единой России" при участии ТОС "Урожайный", ТОС Западного микрорайона Барнаула и волонтерской организации "Надежный тыл".

Но подключиться к этой работе могут все желающие. Например, 31 января в штаб пришли ученики старших классов барнаульской школы № 134, студенты вузов и ссузов, представители Союза пенсионеров. А также представители власти.

"Богатым опытом плетения сетей с нами поделились активистки ТОСов. У мастериц разная методика, но в итоге получаются невидимые для вражеских дронов камуфляжные покрытия. В этом главное отличие ручной работы от фабричной, поэтому бойцы так ждут из дома посылки с маскировочными сетями", – отметила сенатор РФ, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Наталья Кувшинова.

Кроме того, штаб посетили депутат Алтайского краевого Заксобрания, участник СВО Владимир Громов, старшина медицинской роты Иван Иванов, который в ближайшие дни вернется на передовую.

Общественный штаб в Барнауле / Фото: пресс-служба "Единой России"

Координатор "Женского движения Единой России" в крае Кристина Юстус заверила, что в штабе всегда будут каркас для плетения сетей и нужные материалы. Заняться полезным делом в свободное время здесь могут все желающие. Школьники, студенты и пенсионеры, познавшие азы плетения маскировочных сетей во время открытия площадки, планируют помогать постоянно.

Напомним, штаб общественной поддержки работает на улице Пушкина, 62. Там есть конференц-зал, коворкинг, молодежная и детская игровая зоны. Они оборудованы всем необходимым для проведения мастер-классов, презентаций, выставок, дискуссий, просмотров фильмов и других активностей. Всем этим общественники могут воспользоваться бесплатно.



В штабе ведут прием граждан депутаты Государственной Думы, Алтайского краевого Законодательного Собрания, Барнаульской городской Думы, сенаторы Российской Федерации, юристы, специалисты по написанию грантов, консультанты по различным вопросам.



Штаб работает по будням с 10:00 до 20:00, по выходным с 11:00 до 18:00. Записываться и предлагать мероприятия можно по телефонам 8 (385-2) 506-313, 506-314.