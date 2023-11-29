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Молодую мать, избившую младенца в Барнауле, отправили под стражу

Она хотела отказаться от ребенка еще в роддоме, но врачи уговорили оставить дочку

29 ноября 2023, 13:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле утром 29 ноября суд отправил под стражу 24-летнюю жительницу Алтайского края, которая нанесла новорожденной дочери несколько ударов по голове, сообщает региональный СК.

"По ходатайству следователя Следственного комитета судом в отношении женщины, подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью своей новорожденной дочери, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел 25 ноября в краевом кризисном центре для женщин. После избиения у младенца обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом костей черепа. Свои действия мать объяснила тем, что не могла успокоить малыша.

Знакомые женщины рассказали, что она хотела отказаться от ребенка еще в роддоме, но врачи уговорили ее оставить девочку.

Фото: unsplash.com

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Барнаул дети громкое дело

Комментарии 1

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Гость

13:59:23 29-11-2023

Она хотела отказаться от ребенка еще в роддоме, но врачи уговорили оставить дочку ------- Уговорщиков в соседнюю камеру надо отправить.

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