НОВОСТИПроисшествия

Сибирячка угрожала бить младенца о стену и слала его отцу жестокие видео

Женщина обещала издеваться над четырехмесячным ребенком на зло мужчине

23 ноября 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Кемеровской области правоохранители изъяли из семьи троих детей после угроз матери издеваться над младенцем, пишет "Сибдепо".

Накануне житель Ленинска-Кузнецкого, который на данный момент находится далеко от дома, в соцсетях попросил помочь детям. Он пояснил, что мать детей шлет ему угрозы и издевается над четырехмесячным ребенком, потому что ей не хватает внимания.

"Я буду бить ребенка назло тебе. Он меня бесит до такой степени, что прям швырнуть его охота, прям о стенку. Как ты надо мной издевался, и я тогда буду издеваться над твоим маленьким", – написала женщина.

На сообщение сразу же отреагировали региональные МВД и СК. Из семьи изъяли и передали в социальное учреждение троих детей – младенца, шестилетнего мальчика и четырехлетнюю девочку.

Изданию уточнили, что, по предварительным данным, следов причинения вреда здоровью на детях не обнаружено. Проводится доследственная проверка.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
дети мужчины и женщины Кемеровская область

Комментарии 7

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Гость

15:00:47 23-11-2023

семейный терорризм. однако. или шантаж. чего добивалась то?

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Гость

16:22:48 23-11-2023

Гость (15:00:47 23-11-2023) семейный терорризм. однако. или шантаж. чего добивалась ... простой ИЛИОТИЗМ, непростительный "матери" (???!), у которой поведение животного!!!!!!!

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Гость

15:13:28 23-11-2023

Зато троих родила... Почему так часто бывает - неадекваты рожают пачками?

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Гость

15:20:01 23-11-2023

Гость (15:13:28 23-11-2023) Зато троих родила... Почему так часто бывает - неадекваты ро... За пособия рожают.

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Гость

15:24:48 23-11-2023

Гость (15:13:28 23-11-2023) Зато троих родила... Почему так часто бывает - неадекваты ро... Потому что адекват понимает, что растить ребенка и вкладывать деньги придется только и исключительно ему. То есть самой женщине. Надеяться на государство, отца ребенка и прочих - бессмысленно. Посему адекватная родит столько, сколько в случае чего потянет сама. А неадекватной на все пофигу, в том числе и на то, на что она будет содержать рожденных детей.

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Гость

15:20:27 23-11-2023

и вот таким дурам предлагают по 200 тыщ платить? их стерилизовать надо по достижению детородного возраста...

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Гость

15:20:43 23-11-2023

... такие вопросы задаете. отвечать неудобно.... из классики жанра

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