Сибирячка угрожала бить младенца о стену и слала его отцу жестокие видео

Женщина обещала издеваться над четырехмесячным ребенком на зло мужчине

23 ноября 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кемеровской области правоохранители изъяли из семьи троих детей после угроз матери издеваться над младенцем, пишет "Сибдепо".

Накануне житель Ленинска-Кузнецкого, который на данный момент находится далеко от дома, в соцсетях попросил помочь детям. Он пояснил, что мать детей шлет ему угрозы и издевается над четырехмесячным ребенком, потому что ей не хватает внимания.

"Я буду бить ребенка назло тебе. Он меня бесит до такой степени, что прям швырнуть его охота, прям о стенку. Как ты надо мной издевался, и я тогда буду издеваться над твоим маленьким", – написала женщина.

На сообщение сразу же отреагировали региональные МВД и СК. Из семьи изъяли и передали в социальное учреждение троих детей – младенца, шестилетнего мальчика и четырехлетнюю девочку.

Изданию уточнили, что, по предварительным данным, следов причинения вреда здоровью на детях не обнаружено. Проводится доследственная проверка.