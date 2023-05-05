Монтаж одного из пролетных строений моста на проспекте Ленина в Барнауле завершен

Сейчас там монтируют опалубки открылков первой опоры. После этого приступят к работам по обустройству дороги

05 мая 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: "Мост"

Монтаж одного из пролётных строений моста на проспекте Ленина завершён. Об этом заявили в Telegram-канале "Мост".

На этой неделе подрядчик "Барнаульское ДСУ №4" смонтировал пролёт маленького путепровода со стороны Дома быта. Сейчас тут монтируют опалубки открылков первой опоры. После этого приступят к работам по обустройству дороги.

На восьмипролётном путепроводе работы также продолжаются. На первой и второй опоре скоро закончится возведение верхних частей. Так, на первой опоре армируют и монтируют опалубки подферменников, на второй – армируют ригель.

На третьей опоре проводят работы по обратной засыпке ростверка и демонтажу опалубки. На четвёртой её сейчас монтируют.

Устанавливать пролёты на большом путепроводе начнут уже в мае. Между первой и второй опорой смонтируют металлические балки, параллельно обустроят стапели, по которым путём надвижки будет собран пролёт между третьей и четвёртой опорами.