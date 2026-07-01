Мощная вспышка на Солнце обрушит на Землю геомагнитный шторм

Магнитная буря станет сильнейшей с марта 2026 года

01 июля 2026, 16:02, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Мощная вспышка на Солнце спровоцирует на Земле сильную магнитную бурю — об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram‑канале.

Вспышка высшего балла X произошла в ночь с 30 июня на 1 июля. Ученые прогнозируют, что фронт возмущения достигнет Земли 2 июля — в промежуток с 21:00 до 24:00 по московскому времени. Ожидается, что магнитная буря достигнет уровня G3 и станет самой сильной с марта 2026 года.

В сообщении лаборатории отмечается, что, несмотря на умеренную силу самого взрыва, удар окажется ощутимым: активные солнечные центры сейчас расположены почти точно на линии "Солнце — Земля".

Кроме того, специалисты напомнили о событии, произошедшем 3 июня. Тогда на Солнце из‑за мощных вспышек случился так называемый черный взрыв. После второй за день сильной вспышки облако нейтрального водорода в солнечной короне разорвалось и разлетелось в стороны.