Мошенники начали предлагать россиянам "проверку Госуслуг"

Аферисты сообщают, что в работе сервиса произошла ошибка и аккаунт нужно проверить

22 января 2026, 14:45, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

Полиция сообщила о появлении уловок мошенников, маскирующихся под работников Министерства цифрового развития. Преступники рассылают сообщения, уведомляющие о несанкционированной регистрации доверенностей или других операций, якобы произведенных от лица адресата.

Далее жертве поступает звонок от лжесотрудника министерства, который предлагает "проверить учетную запись" на портале госуслуг, мотивируя это необходимостью диагностики.

В случае отказа аферисты осуществляют масштабную атаку: непрерывно звонят и отправляют сообщения от имени различных банковских учреждений, торговых сетей и служб доставки, оказывая мощное психологическое воздействие.

Правоохранительные органы предупреждают, что ни Минцифры, ни портал госуслуг, ни банковские структуры, ни государственные организации не обращаются к гражданам с подобными предложениями.