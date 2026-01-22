Мошенники начали предлагать россиянам "проверку Госуслуг"
Аферисты сообщают, что в работе сервиса произошла ошибка и аккаунт нужно проверить
22 января 2026, 14:45, ИА Амител
Полиция сообщила о появлении уловок мошенников, маскирующихся под работников Министерства цифрового развития. Преступники рассылают сообщения, уведомляющие о несанкционированной регистрации доверенностей или других операций, якобы произведенных от лица адресата.
Далее жертве поступает звонок от лжесотрудника министерства, который предлагает "проверить учетную запись" на портале госуслуг, мотивируя это необходимостью диагностики.
В случае отказа аферисты осуществляют масштабную атаку: непрерывно звонят и отправляют сообщения от имени различных банковских учреждений, торговых сетей и служб доставки, оказывая мощное психологическое воздействие.
Правоохранительные органы предупреждают, что ни Минцифры, ни портал госуслуг, ни банковские структуры, ни государственные организации не обращаются к гражданам с подобными предложениями.
15:05:05 22-01-2026
А проверку Маха еще не предлагают?
15:54:13 22-01-2026
Гость (15:05:05 22-01-2026) А проверку Маха еще не предлагают?... А что там проверять? "Шляпа" полная. Первые 2 звонка, после установки Макса - о мошенников.
16:05:00 22-01-2026
Гость (15:54:13 22-01-2026) А что там проверять? "Шляпа" полная. Первые 2 звонка, после... За полгода пользования МАХ ни одного левого звонка. Так же как и в вацапе за много лет и в телеграмме за 10 годиков. ЧЯДНТ? Может быть вам свой номер телефона не светить там, куда беспалый Ельцин палец не толкал?
16:34:04 22-01-2026
Гость (16:05:00 22-01-2026) За полгода пользования МАХ ни одного левого звонка. Так же к... Это такой "юмор"? Не смешно
16:44:57 22-01-2026
Гость (16:34:04 22-01-2026) Это такой "юмор"? Не смешно ... А я и не смеюсь. Это факт. Но вы же все равно не поверите, так что расшибать свою голову об вашу бронебойную оборону я не собираюсь. Верьте в то, что вам ближе. Разрешаю даже заминусовать меня. Мне пофиг, а вам приятно. Удачи.
20:51:31 22-01-2026
Гость (16:05:00 22-01-2026) За полгода пользования МАХ ни одного левого звонка. Так же к... А мне в максе звонит "Николай", не из моих контактов, номер не определился. Я не брала трубку. Мужу тоже был звонок от такого имени, впаривают замену домофона. Будьте внимательны люди! Дочери звонили от имени Ольга, так же не из контактов
16:03:03 22-01-2026
Гость (15:05:05 22-01-2026) А проверку Маха еще не предлагают?... А без Мах теперь и в вокзальный туалет не пустят.
Сдаётся мне что теперь участие во всяких выборах и голосовании будет только через Мах.
18:52:02 22-01-2026
Гость (16:05:00 22-01-2026) За полгода пользования МАХ ни одного левого звонка. Так же к... Чё, у вас даже карт Пятерочки, Ленты и Магнита нет?))) Или мама покупает продукты?
20:57:17 22-01-2026
Гость (18:52:02 22-01-2026) Чё, у вас даже карт Пятерочки, Ленты и Магнита нет?))) Или ... ] мне не интересны никакие сайты кроме официальных новостных, но с недавних пор одолели звонки с денежными, лечебными, сексуальными предложениями и прочей хрень... Оказалось, взломали базу данных нашей конторы, похитили номера и теперь назван вают, руководство конторы разослслало рекомендации, постоянно на связи.. Честно говоря, звонки выводят из равновесия, утешает, что я не одна пострадала, и вопросом занимаются на самом высоком уровне, ибо контора не рядовая, и степень защиты и безопасности высочайший, но мошенники смогли обойти все барьеры... На этом фоне утечки информации из макс как то уже не особо волнуют, это реалии, к которым надо относиться философски... А может я и не права...