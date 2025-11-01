Московские мошенники украли деньги у банка и построили на них фанерные дома

Деньги они получили по госпрограмме, в качестве ипотеки

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании в Москве преступной группы, специализировавшейся на хищении ипотечных средств банка.

В состав группы входили две женщины и трое мужчин. По данным следствия, они вербовали людей, желающих получить легкий доход, и затем от их имени подавали заявки на получение ипотечных кредитов по государственной программе. После одобрения банком и перечисления средств мошенники возводили на земельных участках имитации домов из фанеры и пластика, стилизованные под кирпичную кладку, – для отчетности того, что деньги ушли на дело. Затраты на декорации были незначительными по сравнению с размером кредита – основная часть средств присваивалась.

Сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии провели задержания подозреваемых в Дагестане, Северной Осетии и Московской области. В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Участникам преступной схемы грозит до десяти лет тюремного заключения. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, организатор помещен под стражу.