Мост через протоку в Затоне хотят отремонтировать за 19 млн рублей

Подрядчик должен будет закончить работу до 31 октября 2025 года

13 сентября 2024, 12:01, ИА Амител

Микрорайон Затон / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

КГКУ "Алтайавтодор" планирует отремонтировать мост протяженностью 170,8 метра через протоку Бобровскую в барнаульском микрорайоне Затон. Сейчас учреждение ищет подрядчика на работы, ему готовы предложить максимум 19,3 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Подрядчик начнет работать с 1 января 2025 года, а закончит – не позднее 31 октября 2025 года. Контракт вступит в силу со дня заключения и будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Компания-победитель должна будет подготовить территорию строительства, организовать движение автотранспорта, разобрать конструкции сооружения, провести ремонт конусов, пролетных строений, сделать дорожную одежду на мосту, сопряжение его с насыпью и так далее.

Закупка появилась на портале 11 сентября, заявки желающие смогут подавать до 24 сентября, а итоги лота подведут 26 сентября.

Напомним, что в Барнауле планируют отремонтировать и трамвайные пути на трех участках города: на пр. Строителей, на пересечении пр. Красноармейского и ул. Анатолия, а также на пересечении улиц Попова и Балтийской. На это барнаульский "Горэлектротранс" намерен потратить 7,7 млн рублей. Подрядчик выполнит работы не позднее 15 ноября 2024 года.