Каждую неделю тысячи жителей региона обращаются за медпомощью. Симптомы похожи, но болезни разные

07 февраля 2024, 06:15, ИА Амител

Врачи в защитных костюмах / Фото: amic.ru

Эпидемический сезон в Алтайском крае находится в самом разгаре. Каждую неделю за медпомощью с симптомами ОРВИ обращаются более 20 тысяч человек, рассказала amic.ru главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

В крае по-прежнему выявляют три главных составляющих нынешней "тридемии": ОРВИ, грипп и коронавирус.

О том, есть ли на Алтае еще какие-то "разгулявшиеся" инфекции и когда заболеваемость пойдет на спад, – в материале amic.ru.

Чем мы болеем?

Нынешний подъем заболеваемости респираторными заболеваниями в России назвали "тридемией", поскольку активно циркулируют сразу три инфекции: ОРВИ, грипп и ковид.

Но по количеству заболевших в Алтайском крае эти вирусы не равны, пояснила Переладова.

По ее словам, у подавляющего числа тех, кто обращается за медпомощью, выявляют ОРВИ. Так, за прошлую неделю в регионе зафиксировали 26,5 тысячи заболевших. Это много, но не критично, объясняет эпидемиолог.

"Цифры, характерные для этого периода времени. В феврале мы почти всегда регистрируем 23-26 тысяч обратившихся за неделю. Ситуация стабильная и ожидаемая. Традиционно больше болеют дети – их среди заболевших 60% против 40% взрослых", – пояснила врач.

Случаев гриппа на Алтае намного меньше. По словам Переладовой, за неделю медики выявляют около 20-25 заболевших. Всего же с начала эпидемического сезона в регионе зафиксировали 255 случаев гриппа.

"Во всех случаях это был грипп A. Это тоже характерно для нынешнего периода времени. Как правило, во второй половине февраля и в марте в популяции может появиться еще и грипп B. Отмечу, что оба типа гриппа входят в состав актуальных вакцин. Поэтому те, кто привился осенью, имеют высокий шанс перенести болезнь легко и избежать тяжелых осложнений", – рассказала специалист. Тяжелых и летальных случаев гриппа в регионе нет, добавила врач.

По коронавирусу показатели заболеваемости тоже относительно невысокие. Еженедельно в Алтайском крае выявляют около 20-25 заболевших, сообщила Переладова. И добавила, что по этому заболеванию регион "плавно идет на снижение".

"В стационаре у нас находится от 20 до 30 человек, в зависимости от недели. Как правило, это пациенты с сопутствующими заболеваниями и патологиями. Есть и тяжелые пациенты, которые лежат в реанимации, но это единичные случаи. Опять же, их состояние обусловлено тяжестью основного заболевания", – добавила эпидемиолог.Она подчеркнула, что клиническая картина при каждой из этих инфекций примерно одинаковая. Возбудитель выявляют при помощи тестов. Кроме того, алтайский Роспотребнадзор проводит мониторинг среди обратившихся пациентов.

"Поводов для беспокойства и озабоченности на сегодня у нас нет. Эпидсезон идет своим чередом, а показатели соответствуют средним многолетним значениям", – подытожила Ирина Переладова.

А может, это та самая болезнь X?

Никаких новых страшных инфекций и тем более нашумевшей "болезни X" в Алтайском крае нет, объяснила Переладова. Так она прокомментировала сообщения жителей региона в соцсетях. Люди периодически (практически каждый эпидсезон) подозревают, что появилась "какая-то новая зараза".

Если бы она действительно появилась, это быстро бы поняли и врачи, и пациенты, убеждена эксперт. По ее словам, сейчас медики выявляют "традиционные" сезонные вирусы.

"Это все те же возбудители, что и были. Ковид, грипп и различные ОРВИ: риновирусы, бокавирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Ничего нового и невероятного, с чем мы не могли бы справиться, мы не регистрируем", – заверила специалист.

Когда эпидсезон закончится?

Снижения заболеваемости респираторными инфекциями в Алтайском крае стоит ждать не раньше весны, сообщила Переладова. По ее словам, в течение февраля эпидемические показатели будут оставаться высокими.

"Мы это знаем из предыдущего опыта. Это характерно для той погоды, которая установилась. Наоборот, было бы странно, если бы заболеваемость сейчас вдруг пропала. Тем более люди продолжают ходить на работу, в школу, в детсады. Все контакты поддерживаются", – сказала эпидемиолог.Если не произойдет ничего экстраординарного, в марте количество заболевших начнет уменьшаться. Ну а говорить о завершении эпидемического сезона можно будет ближе к концу апреля, считает Переладова.