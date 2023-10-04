Самые упрямые. Эпидемиолог рассказала, кого труднее всего убедить привиться от гриппа
По словам врача, людям из этой сферы вакцинация просто необходима
04 октября 2023, 09:01, ИА Амител
Несмотря на то, что в 2023 году жители Алтайского края очень активно вакцинируются от гриппа, есть категория упрямых граждан, до последнего не желающих ставить прививку. Среди них очень много сотрудников сферы образования, сообщила главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.
По словам специалиста, образование уже традиционно стало проблемной сферой для медиков, занимающихся вакцинацией.
"Причем мы говорим совсем не о детях, не об учащихся. Речь идет именно о сотрудниках образования. Традиционно они прививаются очень тяжело", – рассказала врач. Она также отметила, что учителям вакцинация от гриппа просто необходима. Они работают с детьми и ежедневно контактируют с большим количеством людей.
Поэтому медики в Алтайском крае готовы привить всех желающих учителей даже сейчас, в условиях временного дефицита вакцины.
"Если вдруг возникнет ситуация, что удастся уговорить сотрудников какой-нибудь школы, мы обязательно изыщем вакцину, лишь бы только их привить", – высказалась Переладова.
При этом весь Алтайский край в 2023 году демонстрирует отличные показатели по уровню вакцинации от гриппа, отмечала ранее эпидемиолог. По ее словам, сейчас в регионе наблюдается ажиотажный спрос на прививки, которого ранее не было.
Именно из-за этого и возник временный дефицит. Взрослую вакцину реализуют намного быстрее, чем предполагалось. Те запасы, которые уже привезли в край, израсходованы более чем на 80%.
Поэтому поликлиники вынуждены просить желающих привиться подождать, пока в регион не доставят новую партию препарата.
09:37:37 04-10-2023
Если не хотят, значит они уже испытали на себе все "прелести" этой вакцинации.
09:47:34 04-10-2023
Гость (09:37:37 04-10-2023) Если не хотят, значит они уже испытали на себе все "прелести... Вы с рождения похоже заражены вирусом тупости
11:25:05 04-10-2023
Гость (09:47:34 04-10-2023) Вы с рождения похоже заражены вирусом тупости... Да, Вам прививка подействовала не только на иммунитет, но и на умственные способности. Мне 60 лет. Я ни разу не прививался от гриппа и ни разу не болел. Зачем мне прививаться?
11:31:32 04-10-2023
Гость (11:25:05 04-10-2023) Да, Вам прививка подействовала не только на иммунитет, но и ... СказочнеГ, ога. Не болел и про врачей слышал. Все так и поверили.
11:36:13 04-10-2023
Гость (11:31:32 04-10-2023) СказочнеГ, ога. Не болел и про врачей слышал. Все так и пове... Ну, почему же. Болел. Простывал. Но гриппом не болел. Вы не видите разницы между гриппом и простудой?
12:03:10 04-10-2023
Гость (11:36:13 04-10-2023) Ну, почему же. Болел. Простывал. Но гриппом не болел. Вы не ... Простуда часто держится дольше, чем грипп, или возникает как сопутствующее. И определить, что у вас было, без врачей и сдачи анализов вы бы не смогли. До массовых прививок были времена, когда грипповали целыми коллективами и организациями.
12:17:00 04-10-2023
Гость (12:03:10 04-10-2023) Простуда часто держится дольше, чем грипп, или возникает как... если бы у вас был грипп, то вы бы поняли это без врачей и анализов, просто по симптомам. я болела однажды, но ни с чем теперь его не перепутаю.
12:40:19 04-10-2023
Элен без ребят (12:17:00 04-10-2023) если бы у вас был грипп, то вы бы поняли это без врачей и ан... Ну-ну. Серьёзно? ОРВИ известно более 200 различных видов, это было еще до ковида.
12:52:51 04-10-2023
Элен без ребят (12:17:00 04-10-2023) если бы у вас был грипп, то вы бы поняли это без врачей и ан... все болеют по разному, как и с ковидом, кто-то и с прививками тяжело, кто-то без прививок пару дней почихал или вообще не заметил, спор ни о чем
17:24:33 04-10-2023
Гость (11:25:05 04-10-2023) Да, Вам прививка подействовала не только на иммунитет, но и ... Действительно, зачем вам прививаться... Лучше же сразу сдохнуть.
09:46:18 04-10-2023
Каждый выбирает способ помереть.
11:26:21 04-10-2023
Гость (09:46:18 04-10-2023) Каждый выбирает способ помереть.... Действительно, с прививкой или нет. Какая разница? Хочешь-прививайся. Зачем остальных заставлять?
10:52:19 04-10-2023
у врачей-педиатров, воспитателей и учителей самый натренированный иммунитет, они вакцинируются естественным путем и почти постоянно, уж грипп они уже во всех вариантах видели
12:21:01 04-10-2023
Они грамотные-знают ччто и как.... В отличие от нас
12:58:53 04-10-2023
Педагоги остаются одной из самых образованных групп населения, а образованного человека сложно оболванить и заставить сделать вредоносный укол.
17:25:08 04-10-2023
Гость (12:58:53 04-10-2023) Педагоги остаются одной из самых образованных групп населени... К сожалению, сейчас уровень образованности учителей сиольно упал. Отсюда и средневековое недоверие к вакцинам.
09:01:05 05-10-2023
Гость (17:25:08 04-10-2023) К сожалению, сейчас уровень образованности учителей сиольно ... недоверие не к вакцинации (к советским вакцинам недоверия не было), а к вакцинаторам. И после всего ими содеяного уже трудно восстановимо.
17:16:07 04-10-2023
медики в Алтайском крае готовы привить всех желающих учителей даже сейчас - -- - - - и даже насильно.