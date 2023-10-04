По словам врача, людям из этой сферы вакцинация просто необходима

04 октября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Несмотря на то, что в 2023 году жители Алтайского края очень активно вакцинируются от гриппа, есть категория упрямых граждан, до последнего не желающих ставить прививку. Среди них очень много сотрудников сферы образования, сообщила главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

По словам специалиста, образование уже традиционно стало проблемной сферой для медиков, занимающихся вакцинацией.

"Причем мы говорим совсем не о детях, не об учащихся. Речь идет именно о сотрудниках образования. Традиционно они прививаются очень тяжело", – рассказала врач. Она также отметила, что учителям вакцинация от гриппа просто необходима. Они работают с детьми и ежедневно контактируют с большим количеством людей.

Поэтому медики в Алтайском крае готовы привить всех желающих учителей даже сейчас, в условиях временного дефицита вакцины.

"Если вдруг возникнет ситуация, что удастся уговорить сотрудников какой-нибудь школы, мы обязательно изыщем вакцину, лишь бы только их привить", – высказалась Переладова.

При этом весь Алтайский край в 2023 году демонстрирует отличные показатели по уровню вакцинации от гриппа, отмечала ранее эпидемиолог. По ее словам, сейчас в регионе наблюдается ажиотажный спрос на прививки, которого ранее не было.

Именно из-за этого и возник временный дефицит. Взрослую вакцину реализуют намного быстрее, чем предполагалось. Те запасы, которые уже привезли в край, израсходованы более чем на 80%.

Поэтому поликлиники вынуждены просить желающих привиться подождать, пока в регион не доставят новую партию препарата.