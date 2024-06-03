Мурманский губернатор показал шрам на животе после ножевого ранения

Андрей Чибис отметил, что окунания по утрам оживляют все тело

03 июня 2024, 13:52, ИА Амител

Андрей Чибис / Фото: кадр из видео

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис показал в своем Telegram-канале, как он вновь начал окунаться по утрам. При этом на животе виден большой шрам после ножевого ранения.

Напомним, нападение на Чибиса произошло 4 апреля после встречи с населением в Апатитах. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. 12 апреля главу региона выписали из медучреждения с рекомендациями соблюдать больничный режим. Спустя еще полтора месяца он вернулся к прежнему образу жизни.