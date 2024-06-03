Мурманский губернатор показал шрам на животе после ножевого ранения
Андрей Чибис отметил, что окунания по утрам оживляют все тело
03 июня 2024, 13:52, ИА Амител
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис показал в своем Telegram-канале, как он вновь начал окунаться по утрам. При этом на животе виден большой шрам после ножевого ранения.
Напомним, нападение на Чибиса произошло 4 апреля после встречи с населением в Апатитах. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. 12 апреля главу региона выписали из медучреждения с рекомендациями соблюдать больничный режим. Спустя еще полтора месяца он вернулся к прежнему образу жизни.
"Наконец-то снова можно окунаться по утрам. Возобновил и сразу чувствую, как бодрость и энергия оживляют все тело, даже если проснулся рано, чтобы хорошенько поработать в воскресенье", – отметил Чибис.
14:22:42 03-06-2024
Сейчас правоохранители выясняют мотивы преступника -- это 4 апреля написали. Выяснили?
17:32:05 03-06-2024
И зачем этот стриптиз на весь мир?