Мужчина в светло-серой кофте пропал почти неделю назад на трассе Алтайского края

Последний раз пропавшего видели недалеко от кафе "Сибиряк"

30 октября 2025, 12:30, ИА Амител

В Тальменском районе Алтайского края разыскивают 35-летнего Константина Носова, пропавшего 24 октября. К поискам мужчины подключились волонтеры ДПСО "ЛизаАлерт", сообщили в поисковом отряде.

По имеющейся информации, мужчину последний раз видели на 225-м километре трассы Алтай – Кузбасс, недалеко от кафе "Сибиряк". С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

В день исчезновения Константин был одет в светло-серую кофту, темные джинсы в клетку и черные кроссовки. Он худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, волосы русые, глаза голубые.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Носова, просят сообщить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.