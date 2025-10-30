Мужчина в светло-серой кофте пропал почти неделю назад на трассе Алтайского края
Последний раз пропавшего видели недалеко от кафе "Сибиряк"
В Тальменском районе Алтайского края разыскивают 35-летнего Константина Носова, пропавшего 24 октября. К поискам мужчины подключились волонтеры ДПСО "ЛизаАлерт", сообщили в поисковом отряде.
По имеющейся информации, мужчину последний раз видели на 225-м километре трассы Алтай – Кузбасс, недалеко от кафе "Сибиряк". С тех пор его местонахождение остается неизвестным.
В день исчезновения Константин был одет в светло-серую кофту, темные джинсы в клетку и черные кроссовки. Он худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, волосы русые, глаза голубые.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Носова, просят сообщить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
