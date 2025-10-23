В Красноярском крае пропал мужчина в 10 км от места исчезновения семьи Усольцевых
Спасатели уже пятый день ведут поисковую операцию
23 октября 2025, 20:15, ИА Амител
В Красноярском крае произошло новое загадочное исчезновение – в 10 км от места пропажи семьи Усольцевых потерялся 54-летний Станислав. Мужчина отправился на рыбалку 18 октября и перестал выходить на связь.
По информации Shot, он доехал до станции Кой в Партизанском районе, взял лодку и продукты, планируя вернуться 19 октября. Однако связь с ним прервалась, телефон не отвечает.
Спасатели уже пятый день ведут поисковую операцию. Обследовано около 15 км вдоль реки Мана, где была обнаружена лодка. Других следов мужчины найти не удалось.
Также продолжаются поиски семьи Усольцевых, которые таинственно исчезли 27 сентября в той же местности. Среди возможных версий рассматриваются как трагические случайности (заблудились, провалились в болото, нападение медведя), так и более загадочные обстоятельства.
Поисковые работы продолжаются в обоих случаях, однако чем дольше длятся поиски, тем меньше шансов найти пропавших живыми в суровых условиях сибирской тайги.
21:08:24 23-10-2025
медведи там жируют, что непонятного? или волки молодые учатся, так и не найдут, тк волк - он и кости ест
21:40:41 23-10-2025
Гость (21:08:24 23-10-2025) медведи там жируют, что непонятного? или волки молодые учатс... и сапоги сжирает?
22:21:20 23-10-2025
Гость (21:40:41 23-10-2025) и сапоги сжирает?... без добрых людей не обошлось
23:45:55 23-10-2025
Гость (21:40:41 23-10-2025) и сапоги сжирает?... нет. может проглотить части позвоночника, плечевые лучевые кости. Не ест только бедренную и череп. Размеры волка напомнить? самцы 80 кг, а их длина тела без хвоста — до 160 см. Высота в холке составляет около 80–93 см, самки чуть мельче
Посмотри на свой кухонный стол - вот это средний волк, самка. Самец крупнее
23:46:53 23-10-2025
Гость (21:40:41 23-10-2025) и сапоги сжирает?... если нат. кожа поношенные, то может и сжевать. Но это совсем с голодухи. так проще прирезать собаку в деревне
08:41:49 24-10-2025
Гость (23:46:53 23-10-2025) если нат. кожа поношенные, то может и сжевать. Но это совсем... Так то кожаные сапоги уже давно не не носят. Или резиновые или ЭВА, сказочник ты наш
21:40:51 23-10-2025
ужас какой то
10:05:54 24-10-2025
Рыбак хотел поймать рыбу, но рыбы поймали рыбака первыми. В этой битве все равны.
15:08:59 24-10-2025
Вот загадка-то, пошел на рыбалку и пропал.. Каждый год таких загадок десятками загадывают.
15:53:04 24-10-2025
Что там за Бермудский треугольник появился?