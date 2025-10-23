В Красноярском крае пропал мужчина в 10 км от места исчезновения семьи Усольцевых

Спасатели уже пятый день ведут поисковую операцию

23 октября 2025, 20:15, ИА Амител

Пропавший мужчина / Фото: Telegram-канал Shot

В Красноярском крае произошло новое загадочное исчезновение – в 10 км от места пропажи семьи Усольцевых потерялся 54-летний Станислав. Мужчина отправился на рыбалку 18 октября и перестал выходить на связь.

По информации Shot, он доехал до станции Кой в Партизанском районе, взял лодку и продукты, планируя вернуться 19 октября. Однако связь с ним прервалась, телефон не отвечает.

Спасатели уже пятый день ведут поисковую операцию. Обследовано около 15 км вдоль реки Мана, где была обнаружена лодка. Других следов мужчины найти не удалось.

Также продолжаются поиски семьи Усольцевых, которые таинственно исчезли 27 сентября в той же местности. Среди возможных версий рассматриваются как трагические случайности (заблудились, провалились в болото, нападение медведя), так и более загадочные обстоятельства.

Поисковые работы продолжаются в обоих случаях, однако чем дольше длятся поиски, тем меньше шансов найти пропавших живыми в суровых условиях сибирской тайги.