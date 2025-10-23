НОВОСТИПроисшествия

В Красноярском крае пропал мужчина в 10 км от места исчезновения семьи Усольцевых

Спасатели уже пятый день ведут поисковую операцию

23 октября 2025, 20:15, ИА Амител

Пропавший мужчина / Фото: Telegram-канал Shot

В Красноярском крае произошло новое загадочное исчезновение – в 10 км от места пропажи семьи Усольцевых потерялся 54-летний Станислав. Мужчина отправился на рыбалку 18 октября и перестал выходить на связь.

По информации Shot, он доехал до станции Кой в Партизанском районе, взял лодку и продукты, планируя вернуться 19 октября. Однако связь с ним прервалась, телефон не отвечает.

Спасатели уже пятый день ведут поисковую операцию. Обследовано около 15 км вдоль реки Мана, где была обнаружена лодка. Других следов мужчины найти не удалось.

Также продолжаются поиски семьи Усольцевых, которые таинственно исчезли 27 сентября в той же местности. Среди возможных версий рассматриваются как трагические случайности (заблудились, провалились в болото, нападение медведя), так и более загадочные обстоятельства.

Поисковые работы продолжаются в обоих случаях, однако чем дольше длятся поиски, тем меньше шансов найти пропавших живыми в суровых условиях сибирской тайги.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

21:08:24 23-10-2025

медведи там жируют, что непонятного? или волки молодые учатся, так и не найдут, тк волк - он и кости ест

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:40:41 23-10-2025

Гость (21:08:24 23-10-2025) медведи там жируют, что непонятного? или волки молодые учатс... и сапоги сжирает?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:21:20 23-10-2025

Гость (21:40:41 23-10-2025) и сапоги сжирает?... без добрых людей не обошлось

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:45:55 23-10-2025

Гость (21:40:41 23-10-2025) и сапоги сжирает?... нет. может проглотить части позвоночника, плечевые лучевые кости. Не ест только бедренную и череп. Размеры волка напомнить? самцы 80 кг, а их длина тела без хвоста — до 160 см. Высота в холке составляет около 80–93 см, самки чуть мельче
Посмотри на свой кухонный стол - вот это средний волк, самка. Самец крупнее

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:46:53 23-10-2025

Гость (21:40:41 23-10-2025) и сапоги сжирает?... если нат. кожа поношенные, то может и сжевать. Но это совсем с голодухи. так проще прирезать собаку в деревне

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:41:49 24-10-2025

Гость (23:46:53 23-10-2025) если нат. кожа поношенные, то может и сжевать. Но это совсем... Так то кожаные сапоги уже давно не не носят. Или резиновые или ЭВА, сказочник ты наш

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:40:51 23-10-2025

ужас какой то

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:54 24-10-2025

Рыбак хотел поймать рыбу, но рыбы поймали рыбака первыми. В этой битве все равны.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

15:08:59 24-10-2025

Вот загадка-то, пошел на рыбалку и пропал.. Каждый год таких загадок десятками загадывают.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:04 24-10-2025

Что там за Бермудский треугольник появился?

  -1 Нравится
Ответить
