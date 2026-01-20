"Императора больше нет". В Риме на 94-м году жизни скончался модельер Валентино Гаравани
Основатель модного дома Valentino, легендарный итальянский модельер Валентино Гаравани, скончался 19 января в возрасте 93 лет, сообщают WWD и La Repubblica.
По данным изданий, дизайнер ушел из жизни в понедельник в Риме, в окружении близких. Прощание с Валентино Гаравани состоится 24 января в 11:00 по местному времени в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики.
«Императора больше нет… Валентино Гаравани скончался в возрасте 93 лет в Риме – своем любимом городе, который он выбрал родиной по духу и где решил жить и работать навсегда. Чтобы понять масштаб утраты для мира, необязательно быть знатоком моды: слава Валентино давно вышла за пределы трендов, вкусов и поколений», – цитирует зарубежную прессу starhit.ru.
Модный дом Valentino Гаравани основал в 1959 году, заявив своей главной целью стремление делать женщин красивыми. Его эстетика была быстро принята клиентками, а сам дизайнер стал одной из ключевых фигур мировой моды. На протяжении всей карьеры он не боялся творческих рисков – журналисты вспоминают, в частности, показ 1967 года, когда Валентино представил полностью белую коллекцию в разгар хиппи-эстетики.
Со временем его клиентками стали первые леди, королевские особы, актрисы и иконы стиля. Валентино вдохновляла Жаклин Кеннеди, а платья его бренда надевали на церемонию вручения премии "Оскар" шесть актрис – от Софи Лорен до Джулии Робертс.
В 1998 году модельер продал бренд за 300 миллионов долларов, однако оставался его главным символом. В 2007 году Валентино Гаравани официально попрощался с профессией, устроив в Риме серию показов, мероприятий и выставок, ставших финальным аккордом его карьеры.
прощание состоится 24 января в 11:00 по местному времени в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики - кто из Амиковцев поедет?
10:32:23 20-01-2026
Гость (09:47:06 20-01-2026) прощание состоится 24 января в 11:00 по местному времени в б...
Я бы поехал, но у меня на субботу уже были планы )
10:47:46 20-01-2026
Гость (09:47:06 20-01-2026) прощание состоится 24 января в 11:00 по местному времени в б... Там местные амиковцы поди есть
09:52:25 20-01-2026
А кто это?
10:27:04 20-01-2026
Гость (09:52:25 20-01-2026) А кто это?... Ну, если человека знает весь мир, а ты один не знаешь, стоило ли демонстрировать свою недалекость (скажем мягко) даже на местном ресурсе
14:58:23 21-01-2026
Гость (10:27:04 20-01-2026) Ну, если человека знает весь мир, а ты один не знаешь, стоил... Всему миру (а это много больше илитной тусы шмоточников) пофиг. Мир и не слышал об этом. Учись.
11:36:56 20-01-2026
Гость (09:52:25 20-01-2026) А кто это?... ну ведь в статье же написано, кто это. Даже если не знали, можно было и прочесть
10:39:14 20-01-2026
Все члены королевских семей, сидящих на тут, грустят.
13:04:32 20-01-2026
Какая трагедия для большинства жителей мира, покупающих дешевые шмотки из Азии... Хлюп!
13:56:37 20-01-2026
Императора нет... Остались хан, шах, король, царь, граф, барон и виконт.
Пристрастие к красивым словам надо преодолевать.
Всем на этого итальянца все равно.
15:37:48 20-01-2026
Вааще всё равно. Если кто-то лохам тряпки за лямы впаривает - это мошенничество называется.
10:42:19 25-01-2026
Гость (15:37:48 20-01-2026) Вааще всё равно. Если кто-то лохам тряпки за лямы впаривает ... Читай УК там есть про мошенничество.