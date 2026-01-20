"Императора больше нет". В Риме на 94-м году жизни скончался модельер Валентино Гаравани

Модный дом Valentino Гаравани основал в 1959 году, заявив своей главной целью стремление делать женщин красивыми

20 января 2026, 09:45, ИА Амител

Валентино Гаравани / Фото: соцсети

Основатель модного дома Valentino, легендарный итальянский модельер Валентино Гаравани, скончался 19 января в возрасте 93 лет, сообщают WWD и La Repubblica.

По данным изданий, дизайнер ушел из жизни в понедельник в Риме, в окружении близких. Прощание с Валентино Гаравани состоится 24 января в 11:00 по местному времени в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики.

«Императора больше нет… Валентино Гаравани скончался в возрасте 93 лет в Риме – своем любимом городе, который он выбрал родиной по духу и где решил жить и работать навсегда. Чтобы понять масштаб утраты для мира, необязательно быть знатоком моды: слава Валентино давно вышла за пределы трендов, вкусов и поколений», – цитирует зарубежную прессу starhit.ru.

Модный дом Valentino Гаравани основал в 1959 году, заявив своей главной целью стремление делать женщин красивыми. Его эстетика была быстро принята клиентками, а сам дизайнер стал одной из ключевых фигур мировой моды. На протяжении всей карьеры он не боялся творческих рисков – журналисты вспоминают, в частности, показ 1967 года, когда Валентино представил полностью белую коллекцию в разгар хиппи-эстетики.

Со временем его клиентками стали первые леди, королевские особы, актрисы и иконы стиля. Валентино вдохновляла Жаклин Кеннеди, а платья его бренда надевали на церемонию вручения премии "Оскар" шесть актрис – от Софи Лорен до Джулии Робертс.

В 1998 году модельер продал бренд за 300 миллионов долларов, однако оставался его главным символом. В 2007 году Валентино Гаравани официально попрощался с профессией, устроив в Риме серию показов, мероприятий и выставок, ставших финальным аккордом его карьеры.