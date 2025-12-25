В больнице скончалась звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова
Актриса получила всенародную любовь и известность после роли Катерины Тихомировой
25 декабря 2025, 21:00, ИА Амител
Народная артистка России Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Печальную новость подтвердил коллектив Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, в котором актриса служила на протяжении 60 лет.
По предварительной информации, сегодня во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского Алентовой стало плохо. Прибывшие медики скорой помощи госпитализировали ее, однако спасти жизнь легенды сцены и кино не удалось.
Вера Алентова получила всенародную любовь и известность после роли Катерины Тихомировой в культовом фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Ее творческий путь в театре и кинематографе оставил глубокий след в отечественной культуре.
21:12:40 25-12-2025
Уходит эпоха наша...жаль..соболезную дочери Юлии
00:39:16 26-12-2025
Гость (21:12:40 25-12-2025) Уходит эпоха наша...жаль..соболезную дочери Юлии... и внукам
21:39:43 25-12-2025
Хорошая была семья. Жили без сплетен, без зла. Жалко. Юле сил пережить горе.
23:10:13 25-12-2025
Наша землячка, окончила школу в Барнауле, работала на меланжевом заводе.
23:51:21 25-12-2025
Зачем приплетать к смерти одного замечательного человека смерть другого?
00:40:48 26-12-2025
надо же... на похоронах Киношного своего любовника (из картины Меньшова "Зависть богов") так расстроилась!... символичная режессура
09:07:10 26-12-2025
На днях статья была на амике про известных людей, ушедших в мир иной в 2025 году. К сожалению список еще не был полон(((