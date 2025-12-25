НОВОСТИКультура

В больнице скончалась звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова

Актриса получила всенародную любовь и известность после роли Катерины Тихомировой

25 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Вера Алентова / Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Вера Алентова / Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Народная артистка России Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Печальную новость подтвердил коллектив Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, в котором актриса служила на протяжении 60 лет.

По предварительной информации, сегодня во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского Алентовой стало плохо. Прибывшие медики скорой помощи госпитализировали ее, однако спасти жизнь легенды сцены и кино не удалось.

Вера Алентова получила всенародную любовь и известность после роли Катерины Тихомировой в культовом фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Ее творческий путь в театре и кинематографе оставил глубокий след в отечественной культуре.

Ранее сообщалось, что британский певец, гитарист и автор песен Крис Ри скончался на 75-м году жизни. Музыкант умер в больнице после непродолжительной болезни в окружении близких.

Avatar Picture
Гость

21:12:40 25-12-2025

Уходит эпоха наша...жаль..соболезную дочери Юлии

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:39:16 26-12-2025

Гость (21:12:40 25-12-2025) Уходит эпоха наша...жаль..соболезную дочери Юлии... и внукам

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:39:43 25-12-2025

Хорошая была семья. Жили без сплетен, без зла. Жалко. Юле сил пережить горе.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:10:13 25-12-2025

Наша землячка, окончила школу в Барнауле, работала на меланжевом заводе.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

23:51:21 25-12-2025

Зачем приплетать к смерти одного замечательного человека смерть другого?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:40:48 26-12-2025

надо же... на похоронах Киношного своего любовника (из картины Меньшова "Зависть богов") так расстроилась!... символичная режессура

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

09:07:10 26-12-2025

На днях статья была на амике про известных людей, ушедших в мир иной в 2025 году. К сожалению список еще не был полон(((

  1 Нравится
Ответить
