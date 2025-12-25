В больнице скончалась звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова

Актриса получила всенародную любовь и известность после роли Катерины Тихомировой

25 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Вера Алентова / Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Народная артистка России Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Печальную новость подтвердил коллектив Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, в котором актриса служила на протяжении 60 лет.

По предварительной информации, сегодня во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского Алентовой стало плохо. Прибывшие медики скорой помощи госпитализировали ее, однако спасти жизнь легенды сцены и кино не удалось.

Вера Алентова получила всенародную любовь и известность после роли Катерины Тихомировой в культовом фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Ее творческий путь в театре и кинематографе оставил глубокий след в отечественной культуре.

