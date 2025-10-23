"Мы не знаем, как жить". В Барнауле жители многоэтажки четвертые сутки сидят без воды

Аналогичная ситуация наблюдается еще в одном многоквартирном доме

23 октября 2025, 13:30, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

Жители многоэтажки уже четвертые сутки остаются без воды – в доме по адресу улица Гоголя, 24б, воду отключили после того, как на третьем этаже прорвало трубу. По словам горожан, управляющая компания перекрыла подачу, так как собственника квартиры, из которой течет вода, найти не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

«Из квартиры на третьем этаже течет вода, заливает соседей снизу. Управляющая компания отключила воду во всем доме, потому что хозяйку квартиры никто не может найти. Мы обращались куда только можно – в УК, администрацию, жилинспекцию, на горячую линию ЖКХ, но вопрос не решен. Вскрывать квартиру без законных оснований нельзя, а люди остаются без воды уже четвертые сутки», – рассказал участник сообщества Николай.

Похожая ситуация наблюдается и в Индустриальном районе Барнаула. Жители общежития на улице Новосибирской, 4, жалуются, что их регулярно топят соседи сверху, а управляющая компания игнорирует обращения.

«Это уже крик души! Нас заливают третий раз за месяц. Да, дом аварийный, да, есть жильцы, которые не платят за "коммуналку", но почему остальные должны страдать? Мы звонили и писали в управляющую компанию – реакции никакой!» – написала жительница поселка Новосиликатный в Telegram-канале "Черное и Белое Барнаул".

Барнаульцы отмечают, что ситуация с бездействием управляющих компаний становится системной. Коммунальные аварии и протечки остаются без реакции, а жильцы вынуждены жить без элементарных удобств.

Ранее сообщалось, что жители бийского района Заречье уже несколько недель жалуются на грязную желтую воду, которая течет из кранов с горячим водоснабжением. По словам горожан, пользоваться ею невозможно – вода имеет мутный оттенок и неприятный запах.