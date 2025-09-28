"Угостить администрацию". Из кранов жителей алтайского села неделю бежит коричневая вода

Подобное происходит не впервые

Фильтр, забитый ржавчиной / Фото: "В курсе 22"

Поспелихинцы пожаловались, что уже неделю из кранов течет ржавая вода. По словам местных жителей, бурый поток идет даже в больнице, детском саду и школе – именно из этой воды детям готовят еду и чай.

Подписчица Telegram-канала "В курсе 22" отмечает, что подобное происходит не впервые: прорывы в системе случаются очень часто, однако вода должна была очиститься, чего так и не произошло.

Жители вынуждены ездить за питьевой водой в другие районы, где качество значительно лучше. Там, по их словам, проживает местное руководство, и именно туда подается чистая вода.

Подписчица эмоционально заявила, что население терпит такие условия не первый год, а выход, по ее мнению, – устроить своеобразный "пикник" перед администрацией поселка, набрав ржавой воды в бутылки и угостив ею чиновников.