"Угостить администрацию". Из кранов жителей алтайского села неделю бежит коричневая вода
Подобное происходит не впервые
28 сентября 2025, 12:00, ИА Амител
Поспелихинцы пожаловались, что уже неделю из кранов течет ржавая вода. По словам местных жителей, бурый поток идет даже в больнице, детском саду и школе – именно из этой воды детям готовят еду и чай.
Подписчица Telegram-канала "В курсе 22" отмечает, что подобное происходит не впервые: прорывы в системе случаются очень часто, однако вода должна была очиститься, чего так и не произошло.
Жители вынуждены ездить за питьевой водой в другие районы, где качество значительно лучше. Там, по их словам, проживает местное руководство, и именно туда подается чистая вода.
Подписчица эмоционально заявила, что население терпит такие условия не первый год, а выход, по ее мнению, – устроить своеобразный "пикник" перед администрацией поселка, набрав ржавой воды в бутылки и угостив ею чиновников.
14:00:37 28-09-2025
Вспомнился фильм Малавита с де Ниро
09:48:19 29-09-2025
Гость (14:00:37 28-09-2025) Вспомнился фильм Малавита с де Ниро... Да, фильм в плане напутствий - огонь. Вот бы его каждому чиновнику показывать перед устройством на работу. А вообще - это свинство, так поступать с людьми, которые кормят все эти чины.
16:38:08 28-09-2025
сделайте скважину и фильтры. какие бессовестные, а. еще и угощать собрались. Сами то позаботьтесь о себе!!