"Мы уходим с Востока". 35 лет назад советские военные покинули Афганистан

Кто не хотел вывода войск и в чем просчиталось советское руководство

15 февраля 2024, 07:01, ИА Амител

Советский солдат в Афганистане / Фото: история.рф

Тридцать пять лет назад, 15 февраля 1989 года, согласно достигнутым в Женеве договоренностям, советские войска были выведены из Афганистана. Это событие среди участников афганской войны, политиков и наблюдателей до сих пор вызывает неоднозначные оценки и споры, как и ввод войск в эту страну в декабре 1979-го. Журналист amic.ru Андрей Магас попытался оценить события тех давних лет, их подоплеку и последствия.

Домой через "Дружбу"

Женевские соглашения, согласно которым контингент ВС СССР покинул соседнее государство, были подписаны 14 апреля 1988-го Афганистаном и Пакистаном, а также СССР и США – они выступили в качестве гарантов. Афганская война стала тяжелым испытанием для Москвы, а также поводом для усиления Ирана и радикальных исламистских течений, что не устраивало Вашингтон. Хотя американцы ради противостояния Советскому Союзу на протяжении десяти лет тесно взаимодействовали с Тегераном и радикалами, но их пугало влияние этих игроков на Ближнем Востоке – в стратегически важном регионе. Поэтому договоренности вроде и устраивали обе сверхдержавы, но выполнять их стороны собирались по-разному.

В день вывода войск в программе "Время" было зачитано обращение к военным от ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета министров СССР, в котором говорилось, что советские солдаты "защищали народ Афганистана – детей, стариков и женщин, мирные кишлаки и города, национальную независимость и суверенитет дружественной страны". То есть политическая оценка пребывания наших военных на тот момент сомнениям не подвергалась.

И хотя в своем выступлении на церемонии на мосту "Дружба" (по которому уходили в Союз наши военнослужащие) командующий 4-й армией генерал-майор Борис Громов заявил, что за его спиной "ни одного советского солдата, офицера, прапорщика нет", все-таки на афганской земле еще оставались бойцы ВС СССР. Это были солдаты и офицеры, находившиеся в плену у мятежников, подразделения погранвойск КГБ. Пограничники покинули Афганистан только в апреле 1989-го.

В память о пребывании в Афгане участники событий написали немало книг, сложили стихов и песен. Одна из них до сих пор исполняется на мероприятиях, посвященных годовщинам вывода войск, и символично называется "Мы уходим с Востока" – слова написал "русский Киплинг" (так его называли в литературной среде) Игорь Морозов. Действительно, впереди были преобразования с попыткой нашей страны встроиться в Запад.

Политолог, руководитель Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко напоминает, что противники вывода войск у Горбачева, конечно, были.

"Это, прежде всего, значительная часть военного руководства, для многих представителей которого война была карьерным трамплином. Основные тяготы несли простые солдаты, младший и средний офицерский состав, которые, безусловно, проявляли мужество, героизм и отвагу. А для значительной части высших армейских чинов она служила источником получения высоких званий, должностей и наград", – рассказал он amic.ru.Большинство советских граждан также поддерживали возвращение военных на Родину, рассказывает Серенко.

"К тому времени эта война стала непопулярной. Если в первые дни можно было говорить, что наши солдаты помогают афганскому народу налаживать мирную жизнь, то с приходом в Союз первых гробов и дальнейшего увеличения количества погибших скрывать ведущиеся активные боевые действия стало невозможно", – вспоминает он.Эксперт отмечает, что генсеку Горбачеву можно было многое поставить в вину (антиалкогольную кампанию, провалы в экономической политике), но вывод войск стал его заслугой и, более того, дал ему немало политических очков, сработал на укрепление его политических позиций.

С примирением запоздали

Вывод войск не был спокойным – мятежные формирования, подогреваемые США и Пакистаном (несмотря на положения Женевских соглашений) постоянно обстреливали отходящие колонны войск, осуществляли внезапные нападения. Правда, в некоторых кишлаках за уходом войск наблюдали местные старейшины, которые стали своего рода гарантами мирной процедуры ухода советских военных.

Последним погибшим советским военнослужащим на афганской войне считается рядовой 345-го гвардейского ОПДП Игорь Ляхович. Журналист Артем Боровик в своей вышедшей в 1992 году книге "Спрятанная война" описал его гибель так: "Один солдат, запрокинув голову, словно разглядывал что-то на вечернем небе, вдруг стал валиться на бок: пуля прошла через шею навылет. Минут через сорок он скончался, так и не приходя в сознание. Его застывшее тело завернули в одеяло, положили на промерзшую броню БМП и так везли до самой границы". Это случилось 7 февраля 1989-го. Всего же за период вывода войск, как сообщала американская газета The Washington Post, погибло 523 советских военнослужащих.

Согласно официальной информации, наши потери за время пребывания боевого контингента в Афганистане составили 15 031 человек, из них 14 427 приходится на ВС СССР, 576 – подразделения КГБ, 28 – МВД. Всего же, по данным Министерства обороны СССР, через войну прошли 546 255 солдат и офицеров.

"Конечно, если сравнивать те потери с теми, что были в последующей чеченской войне, они кажутся не слишком значительными. Но для тогдашнего советского общества, где цена человеческой жизни была высока, они были весьма чувствительными", – рассуждает Андрей Серенко. Афганские душманы вовсе не собирались следовать курсу на национальное примирение, провозглашенному правительством Наджибуллы в декларации 1987 года. Уже 7 августа 1988-го их отряды заняли город Кундуз, затем без боя были взяты ближайшие города Бамиан, Талукан и Ханабад. А в марте 1989-го отряды исламиста Гульбеддина Хекматияра, называвшего себя лидером Исламской партии Афганистана, при участии арабских наемников атаковали город Джелалабад. Там планировалось разместить т.н. "переходное правительство" страны. Однако на тот момент правительственные войска были весьма боеспособны и к июню того же года разгромили нападавших. Этот провал стоил поста руководителю межведомственной разведки Пакистана ISI генералу армии Хамиду Гулю.

"По большому счету, курс на национальное примирение следовало объявить, когда советские войска закрепились в стране и позиции центрального руководства были достаточно сильны – году в 1984-м, – полагает Андрей Серенко. – Тогда было бы больше шансов сделать значительную часть вооруженной оппозиции более сговорчивой. И у нас был бы шанс красиво выйти из этой истории. Но получилось так, как получилось".

Обреченный Наджибулла

Кстати, в 2003 году США внесли своего бывшего подопечного Хекматияра (ставшего одним из крупнейших мировых наркобаронов) в перечень террористов, он попал в черный список ООН. Однако в 2017-м он был амнистирован. Это вызвало протесты жителей афганской столицы, несколько сотен человек вышли на митинг протеста с плакатами "Мы не забудем мясника Кабула!" – таким образом они напомнили о варварских обстрелах города отрядами этого деятеля, который тогда боролся за власть с другими полевыми командирами.

После распада Советского Союза помощь афганскому правительству прекратила поступать. В стране возникла нехватка энергоресурсов, продовольствия, вооружения и боеприпасов. Это привело к усилению вооруженной оппозиции, которая захватывала провинции и приближалась к Кабулу.

В апреле 1992-го отряды оппозиции под командованием Ахмад Шах Масуда вошли в Кабул. Наджибулла и его брат укрылись в миссии ООН, где безвылазно провели четыре года. Тем временем лидеры оппозиции никак не могли разделить власть между собой – борьбу отчаянно вели группировки Ахмад Шах Масуда, Гульбеддина Хекматияра, Абдул-Рашида Дустума и Бурхануддина Раббани. Это привело к усилению фундаменталистов из движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), которые взяли Кабул в сентябре 1996-го. Наджибулла и его брат были захвачены во время нападения на миссию ООН и казнены.

Андрей Серенко убежден, что Наджибулла был обречен при любом повороте событий:

"Шансов удержаться у него не было. Да он был таким ярким, мужественным, харизматичным, своего рода "афганским Путиным". Но на посту главы службы безопасности он проявил себя крайне жестоким человеком, что свойственно для этой страны, нажил себе немало врагов и это сыграло свою роль. Если бы его не казнили талибы, то это сделал бы кто-то из оппозиционеров".

Традиция победила модернизацию

Кстати, за некоторое время до своей гибели Наджибулла заявил в интервью американской газете The New York Times: "Если фундаментализм возобладает в Афганистане, то война будет продолжаться долгие годы, а страна превратится в центр мировой контрабанды наркотиков и терроризма". Так и вышло.

В 2001-2021 годах страна была оккупирована силами НАТО. Начиная с 1999-го в Афганистане устойчиво росло производство наркотиков. Несмотря на проводившиеся выборы, реальная власть кабульского правительства эти годы распространялась на небольшую часть государства. В остальных хозяйничали талибы и отряды разномастной вооруженной оппозиции.

Талибы до 2001 года, до вторжения западных сил во главе с США, так и не взяли под контроль всю территорию Афганистана. Что стало с лидерами оппозиции? Ахмад Шах Масуд скончался от ран подосланного талибами террориста-смертника 10 сентября 2001-го. Бурхануддин Раббани погиб от взрыва бомбы террористом-смертником в собственном доме 20 сентября 2011-го. Генерал Дустум в августе 2021-го еле унес ноги из страны в Узбекистан и сейчас находится в Турции. Хекматияр в силу преклонного здоровья не смог никуда убежать, сейчас живет в Кабуле фактически под домашним арестом, как и бывший президент Карзай. У него скверное состояние здоровья и его передвижения контролируются талибами, вернувшими себе власть после ухода американских войск в 2021-м.

"Спустя 12 лет после вывода наших войск с аналогичными трудностями столкнулись американцы. Они прошли фактически тот же путь – только у них он продолжался два десятка лет. Сельская, традиционалистски настроенная глубинка задавила модернизационный проект – на сей раз его попытались реализовать с подачи западных сил. Все вернулось на круги своя", – делает вывод Андрей Серенко. Сегодня старики чаще всего с ностальгией вспоминают время пребывания "шурави" – так называли советских военных. Тогда строились школы, больницы, дороги, предприятия. А в кабульском университете, говорят, было три рок-группы. Теперь в стране растет производство наркотиков (после некоторого спада во второй половине 2010-х), в провинциях часто происходят вооруженные столкновения, запрещена музыка и впереди туманное будущее.